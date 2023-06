SPECIALE FV, IL VIOLA PARK PRONTO A DARE IL VIA ALLA STAGIONE

Il Viola c'è già, tra poco ci sarà anche il Park. Nel giorno in cui la Fiorentina ha annunciato l'inizio ufficiale della prossima stagione con il primo, storico, ritiro proprio nella struttura di Bagno a Ripoli, Firenzeviola.it vi porta a dare uno sguardo (dall'esterno) all'impianto che ogni giorno cresce e prende sempre di più forma.

"Sembra ieri che iniziarono i lavori, ora ci siamo" dicono gli abitanti della zona tra cui un noto venditore di panini che si prepara a vedere la via ancora più popolata a partire dalle prossime settimane. Perché dopo poco più di due anni di lavori (la posa del primo albero avvenne il 5 febbraio 2021) la Fiorentina ha finalmente la sua nuova casa.

Ne è orgoglioso Commisso, così come ne è orgoglioso Joe Barone che si aggira per gli sterminati campi da oltre 25 ettari con la sua golf car. Una pratica che a partire dalla prossima stagione rischia di essere sistematica per chi tiene molto anche al settore giovanile e avrà finalmente modo di poter vedere da vicino tutte le squadre viola, dai più piccoli alla prima squadra passando per il femminile. Che potranno anche alloggiare direttamente lì visto il convitto previsto per i giovani viola.

Nelle foto si scorgono i primi dettagli di quello che sarà il Viola Park, a partire dall'insegna "Viola" che campeggia davanti all'entrata principale di una struttura che comunque prevede entrate anche laterali. In più due mini-stadi, il 'Davide Astori' e il 'Curva Fiesole' con i seggiolini bianchi e viola già messi in posa, tre campi sintetici per le giovanili e la villa del '700 al centro.

La V di "viola" e di "verde" è il filo conduttore del nuovo centro sportivo della Fiorentina, un po' per le forme dei tetti dei tanti uffici che accoglieranno i dipendenti della Fiorentina e i media, un po' per la forma che dall'alto mostrerà il Viola Park. Oltre alla folta presenza di campi e piante scelte direttamente dalla First Lady, Catherine Commisso. Poco più di due settimane insomma e il nuovo centro sportivo prenderà vita: comunque la si veda, esiste un prima e un dopo quel momento.