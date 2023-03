SPAZIO A VENUTI E SAPONARA, CABRAL SOLITO PUNTO DI RIFERIMENTO

FirenzeViola.it

© foto di Giacomo Morini

Archiviato il successo di Conference sul Sivasspor, con la squadra qualificata ai quarti di finale, sulla Fiorentina si riaccendono i riflettori del campionato. Oggi alle 15, contro il Lecce, i viola possono centrare la quarta vittoria di fila in Serie A, mai avvenuta quest’anno, e continuare la rincorsa verso i piazzamenti europei.

Vincenzo Italiano si affiderà, come al solito, a Pietro Terracciano per difendere la porta. Davanti a lui Milenkovic e Igor, a completare la difesa poi Biraghi (vista l’ormai nota assenza di Terzic) a sinistra, mentre a destra Venuti dovrebbe far tirare il fiato a Dodò. In mezzo al campo non mancherà Amrabat, così come un Mandragora in ottima forma. Stesso discorso per Cabral, in un roseo periodo realizzativo, che guiderà l’attacco viola assieme a Gonzalez sulla destra, Saponara sulla sinistra e Barak alle sue spalle.

Lecce che controbatte con la nota coppia centrale Umtiti-Baschirotto, l’ex viola Maleh assieme a Hjulmand e Blin a centrocampo e le certezze salentine Strefezza-Colombo davanti.

LE PROBABILI FORMAZIONI

FIORENTINA (4-2-3-1): Terracciano; Venuti, Milenkovic, Igor, Biraghi; Amrabat, Mandragora; Gonzalez, Barak, Saponara; Cabral. Allenatore: Italiano

LECCE (4-3-3): Falcone; Gendrey, Umtiti, Baschirotto, Pezzella; Maleh, Hjulmand, Blin; Strefezza, Colombo, Oudin. Allenatore: Baroni