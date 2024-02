SPALLETTI AL FRANCHI, ECCO CHI SONO GLI OSSERVATI SPECIALI

Fonte: In collaborazione con Dimitri Conti

Ci sarà anche Luciano Spalletti domani sera al Franchi per assistere al match tra Fiorentina e Lazio. Secondo quanto raccolto dalla redazione di FirenzeViola.it il Commissario Tecnico della Nazionale - che in settimana aveva anche fatto visita assieme al Presidente della FIGC Gravina al Viola Park - assisterà da vicino al Monday Night di questa 26^ giornata e prendere appunti sui tanti italiani che scenderanno sul terreno di gioco.

Gli osservati speciali saranno soprattutto i due centravanti: il Gallo da una parte e Ciro il Grande dall’altra. Entrambi campioni di Europa nella magica notte di Wembley di due anni e mezzo fa, adesso - con l’età che avanza e l’esplosione dei giovani Retegui e Scamacca - sembra esserci posto soltanto per uno. Una sfida nella sfida, dunque, con lo sguardo inevitabilmente rivolto ai prossimi Europei in Germania.

Non solo i due bomber di Fiorentina e Lazio, gli occhi del Commissario Tecnico azzurro saranno puntati sicuramente anche su Bonaventura che era stato convocato per gli impegni autunnali della Nazionale di ottobre e novembre. Jack tra l'altro al ritorno in maglia azzurra dopo tre anni era andato subito a segno nel match, valido per le qualificazioni ad EURO2024, contro Malta. Oltre al trequartista marchigiano Spalletti guarderà con particolare attenzione anche le fasce della Fiorentina con Biraghi e, in questo magari più in prospettiva futura che per gli impegni di marzo e per gli Europei, il giovane Kayode. Tra le fila della Lazio invece gli osservati speciali oltre a Ciro Immobile saranno soprattutto, vista la probabile assenza di Zaccagni, dall'altra parte del campo, ovvero il portiere Ivan Provedel e il difensore centrale scuola Verona Nicolò Casale.

Vedremo quali saranno le scelte di Luciano Spalletti per una Nazionale che tornerà in campo a marzo, per i primi due impegni di questo 2024 in vista del campionato europeo, negli Stati Uniti. Giovedì 21 marzo alle 22:00 contro il Venezuela al DRV PNK Stadium di Fort Lauderdale, la casa dell'Inter Miami, e domenica 24 alle 21:00 contro l'Ecuador alla Red Bull Arena nella zona di New York. Questi i primi impegni dell'Italia, anche se, più che a Miami e New York, il sogno di Belotti e degl'altri italiani in campo sarà quello di essere presenti a Dortmund sabato 15 giugno, quando inizierà il cammino degli azzurri ad EURO2024.