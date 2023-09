SOTTO OSSERVAZIONE

Due giorni liberi, i prossimi, al termine di una settimana di lavoro al Viola Park inevitabilmente sciupata dal risultato di San Siro. E’ stato Italiano, qualche giorno fa, a raccontare di come la delusione del k.o. con l’Inter avesse influenzato il ritrovo del gruppo, limitato dalle partenze per le varie nazionali ma non per questo meno motivato nel cercare di ribaltare qualche gerarchia di formazione.

Tra rientri e lavoro specifico Italiano ha potuto così sfruttare gli ultimi giorni per avanzare il lavoro sui nuovi, o meglio su chi ancora deve del tutto inserirsi. E’ il caso di svariati volti nuovi arrivati dal mercato estivo, ma anche di chi come Nzola si è presto ritrovato - gioco forza - nel gruppo dei titolari delle prime gare stagionali, o ancora di elementi fin qui non sfruttati perchè infortunati.

Una sorta di seconda squadra che si prepara a prendere la rincorsa in vista della prossima settimana, quando si tornerà sui campi del Viola Park con l’Atalanta nel mirino. Kayode, Parisi, Infantino, ma anche Ikonè e Barak tornati a lavorare con i compagni di squadra, e lo stesso Maxime Lopez seppure quest’ultimo sia destinato a esser disponibile solo dalla trasferta in Belgio perchè ancora sotto squalifica. Più di un elemento che di certo Italiano terrà sott'occhio, fosse solo per altrettanti rientri dagli impegni con le nazionali che certamente influenzeranno le prossime scelte di formazione.