SORTEGGIO CONFERENCE, ECCO LE 17 POSSIBILI AVVERSARIE DEI VIOLA: INSIDIE NIZZA E LE DUE PORTOGHESI

Si sono concluse tutte le sfide del 2° turno preliminare di Champions League, Europa League e Conference League, dunque è già possibile avere il quadro completo delle due fasce del sorteggio dei playoff di Conference del 2 agosto. Come anticipato da FirenzeViola.it , la Fiorentina sarà fra le teste di serie e dunque eviterà squadre insidiose come Villarreal, West Ham e Colonia. Le insidie maggiori, a questo punto, sembrano il Nizza, le due portoghesi, gli israeliani dell'Hapoel Beer-Sheva o l'Anderlecht .

Sono 34 le squadre che affronteranno i playoff del percorso principale (quello 'non campioni'). Ben 29 squadre, però, arriveranno dal 3° turno preliminare di Conference o 'scenderanno' dal 3° turno preliminare di Europa League. Al momento del sorteggio, il 2 agosto, sarà considerato il coefficiente più alto fra le due squadre che dovranno ancora sfidarsi nel 3° preliminare.



Ecco, dunque, quali saranno le due fasce del sorteggio (accanto il coefficiente di ciascuna squadra): la Fiorentina ai playoff troverà una delle non teste di serie.

TESTE DI SERIE

1) Villarreal (Spa) 78.000

2) vincente di Brøndby (DEN, 8.500) vs Basilea (SUI, 55.000)

3) vincente di Slavia Praha (CZE, 52.000) vs Panathinaikos (GRE, 5.640)

4) vincente di KuPS Kuopio (FIN, 7.500) vs Young Boys (SUI, 37.000)

5) vincente di Dundee United (SCO, 7.380) vs AZ Alkmaar (NED, 28.500)

6) vincente di Breidablik (ISL, 4.000) vs İstanbul Başakşehir (TUR, 25.000)

7) perdente della sfida del terzo turno preliminare di Europa League fra Partizan Belgrado (SRB, 24.500) e AEK Larnaca (CYP, 7.500)

8) vincente di Maccabi Tel-Aviv (ISR, 24.500) vs Aris Thessaloniki (GRE, 5.640)

9) West Ham (ENG) 21.380

10) vincente di Molde (NOR, 19.000) vs Kisvarda (HUN, 3.275)

11) vincente di APOEL Nicosia (CYP, 18.000) vs Kyzylzhar Petropavlovsk (KAZ, 3.150)

12) vincente di Zorya Luhansk (UKR, 18.000) vs Universitatea Craiova (ROU, 7.500)

13) vincente di Dunajská Streda (SVK, 6.500) vs FCSB (ROU, 17.500)

14) vincente di Neftçi Baku (AZE, 7.000) vs Rapid Wien (AUT, 16.000)

15) Fiorentina (ITA) 15.380

16) FC Colonia (GER) 15.042

17) perdente della sfida del terzo turno preliminare di Europa League da Slovácko (CZE) (5.560) vs Fenerbahce (14.500) (TUR)*

NON TESTE DI SERIE

17) vincente di Lillestrøm (NOR, 5.450) vs Royal Antwerp (BEL, 14.500)*

19) vincente di Lugano (SUI, 9.000) vs Hapoel Beer-Sheva (ISR, 14.000)

20) Nizza (FRA) 12.016

21) vincente di Paide Linnameeskond (EST, 2.000) vs Anderlecht (BEL, 11.500)

22) vincente di Fehérvár (HUN, 11.500) vs Petrocub-Hincesti (MDA, 4.500)

23) vincente di Wolfsberger (AUT, 11.000) vs Gzira United (MLT, 4.000)

24) vincente di CSKA-Sofia (BUL, 10.500) vs Saint Patrick's Athletic (IRL, 1.625)

25) vincente di Riga (LVA, 8.000) vs Gil Vicente (POR, 10.676)

26) vincente di Hajduk Split (CRO, 8,000) vs Vitória Guimaraes (POR, 10.676)

27) vincente di Twente (OLA, 9.860) vs Čukarički Belgrado (SRB, 6,675)

28) vincente di AIK (SWE, 5,000) vs Shkëndija (MKD, 9,000)

29) vincente di Spartak Trnava (SVK, 8.500) vs Raków Czestochowa (POL, 3.175)

30) vincente di Vaduz (LIE, 6.500) vs Konyaspor (TUR, 5.420)

31) vincente di Viking (NOR, 5.450) vs Sligo Rovers (IRL, 1.625)

32) vincente di Viborg (DEN, 5.435) vs B36 Tórshavn (FRO, 4.750)

33) vincente di Sepsi Sfantu Gheorghe (ROU, 3.430) vs Djurgården (SWE, 4.575)

34) vincente di Levski Sofia (BUL, 3.900) vs Hamrun Spartans (MLT, 1.400)

*da confermare vista la parità coefficiente