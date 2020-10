SONDAGGIO FV, PIÙ DEL 70% DEI TIFOSI HA BOCCIATO IL MERCATO

Ve l'abbiamo chiesto tramite il nostro sondaggio online, e il risultato emerso dai tanti voti arrivati in risposta, ben 7368 nel complesso, e il risultato che emerge non sembra poter ammettere replica: più del 70% dei tifosi della Fiorentina reputa il mercato viola non all'altezza, e ne dà una valutazione insufficiente. Con punte di forte insoddisfazione, come si capisce andando ad esaminare nel dettaglio ogni singolo voto.

A dominare, in percentuale, è infatti il voto 4: una stroncatura netta, decisa e praticamente senza appelli è il giudizio espresso da quasi un tifoso viola su due, visto che il 41,07% di chi ha partecipato al sondaggio ha scelto questa valutazione. A seguire, quindi, il voto 5, un'insufficienza un po' più lieve espressa dal 29,68% dei partecipanti. In totale fa dunque 70,75% di insufficienze.

Passando invece al fronte delle sufficienze, che accorpato arriva al 29,25%, si nota un ordine crescente. La valutazione sufficiente per eccellenza, il 6, è stato infatti scelto dal 18,74% di chi ha espresso il suo voto, mentre sono notevolmente ridotti i giudizi entusiastici: il 7, infatti, si ferma all'8,22% dei voti, mentre l'8 scende vertiginosamente al 2,28%, risultando l'opzione meno votata in un sondaggio che, alla fine dei conti, racconta uno scenario in cui la piazza e l'ambiente viola appaiono fortemente insoddisfatti rispetto alle trattative portate avanti dal club nell'ultima sessione di mercato.