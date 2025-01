SONDAGGIO FV, MASSIMA FIDUCIA IN PALLADINO

FirenzeViola.it

Avanti tutta con Raffaele Palladino, sul quale c'è la massima fiducia da parte dei tifosi che hanno risposto al sondaggio di Firenzeviola sul tecnico viola. Un punto in cinque partite porta ad una inevitabile riflessione sull'allenatore che da dicembre in campionato (senza considerare l'eliminazione dalla Coppa Italia ad opera dell'Empoli, con però la forte giustificazione di aver giocato la gara 3 giorni dopo il malore in campo di Bove) ha vinto una sola partita (col Cagliari) per poi perdere tutte le successive tranne a Torino con la Juve in cui ha strappato il punto e dato segnali positivi.

Riflessione post Monza Soprattutto la sconfitta di Monza in cui la squadra viola non ha dato il massimo ha segnato profondamente l'ambiente, con tutte le voci che ne sono conseguite, anche sull'individuazione del possibile sostituto. Il messaggio di Commisso è stato evidentemente seguito dal campione di tifosi che hanno partecipato al sondaggio in cui si chiedeva appunto un parere su cosa fare con il tecnico, dando ovviamente delle strade alternative, dall'esonero immediato, a quello in caso di risultato negativo con il Torino, ad una fiducia a tempo in vista del mercato e a quella massima.

Massima fiducia Ed è stata proprio la massima fiducia al tecnico ad avere la preferenza dei 3473 votanti, che danno un saggio dell'umore della tifoseria. Il 39,50% dei votanti vuole dunque proseguire con Raffaele Palladino, confidando che saprà uscire da questo momento di crisi. La seconda risposta in ordine di preferenze è di un esonero in caso di ko col Torino che raccoglie il 25,05%. Fiducia a tempo ma di un mese è la risposta del 21,71% dei votanti mentre solo il 13,73% ha chiesto l'esonero immediato ritenendo che il tecnico non abbia più la squadra in mano o le soluzioni per uscire dalla crisi. Certo è che per ora i nostri lettori dicono "Avanti tutta con Palladino".