Due acquisti per rompere l’immobilismo. L’arrivo di Boateng (un milione al Sassuolo, più o meno stessa cifra al giocatore con contratto biennale) apre le porte a un’altra operazione con gli emiliani visto che per Lirola ormai le distanze sono superate. La Fiorentina salirà più o meno oltre i 15 milioni (12 più i bonus) il Sassuolo che ha già trovato il sostituto lascerà andare a Firenze il terzino spagnolo. L'affare è praticamente fatto.

Sono i primi due movimenti in entrata per i viola che hanno tuttavia il forte bisogno di proseguire a vendere dopo la partenza di Vitor Hugo. Se a destra andrà chiarita la posizione di Venuti, per il quale il Lecce attende risposte, è soprattutto a centrocampo che bisognerà cambiare molti tasselli. Non solo Cristoforo, per capirsi, ma lo stesso Dabo è ancora in attesa di una destinazione mentre per Saponara il discorso sembra più tattico che non di mercato.

In casa viola c’è la consapevolezza del valore del trequartista, ma il suo adattamento a metà campo non è così semplice e anche per lui il Lecce resta un’eventualità da tenere di conto. Diverso il discorso per Simeone, visto che di offerte concrete non ne sono arrivate. Soltanto dopo una schiarita sul suo futuro si potrà affrontare il mercato degli attaccanti, approfondendo le posizioni di Llorente e dell’olandese Lammers che Pradè tiene comunque ben sottolineati sul proprio taccuino.

Solo l'inizio di un mercato che ad agosto si preannuncia bollente. Perchè dopo la suggestione Ribery piovuta dalla Germania adesso le ultime indicazioni portano direttamente a Nainggolan. I viola lo avrebbero richiesto all'Inter, magari a margine dei contatti per Borja Valero, ed è chiaro che sono questi i nomi destinati ad infiammare le fantasie di una tifoseria che si è già messa in coda ai botteghini per abbonarsi. Il Ninja in mezzo a un centrocampo che Pradè è pronto a rivoluzionare su indicazione di Montella. Ancora 24 ore al mese di agosto, siamo solo all'inizio, ma intanto i sogni viola si accendono.