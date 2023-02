SOLO COSE BELLE

Solo note positive. Un po’ il meglio della casa condensato in una sola notte, quella forse più delicata di tutta la stagione. La Fiorentina ha archiviato la pratica Verona (mai sconfitta in casa nel 2023) al termine di una prova di concretezza e personalità, dove in 90’ la squadra di Italiano ha ritrovato tutti i suoi pregi - cinismo e lucidità in attacco con tre reti su quattro tiri in porta totali - e limato ogni difetto (con la difesa che dopo oltre tre mesi è tornata a non subire gol interrompendo una striscia di dieci partite di fila con la porta violata). Miglior notizia, a conclusione di un ciclo di gare senza respiro, non ci poteva essere.

La classifica adesso non può più preoccupare: i punti di distacco rispetto al Verona adesso sono undici (dodici se consideriamo anche gli scontri diretti) ed è legittimo pensare di continuare a portare avanti, anche attraverso la Serie A, il sogno legato all’Europa, per quanto resti distante al momento sette punti (otto se si considerano anche in questo caso i 180’ contro il Bologna). Ma quello che intanto sembra appurato è che, dopo una lunga ricerca, la Fiorentina ha trovato una sua identità, basata su una retroguardia (quando vuole) affidabile, ricambi all’altezza (che bravi Terzic e Mandragora in questo periodo) e soprattutto un attaccante che segna con continuità.

Con il sigillo di Verona sono salite a dieci le reti segnate da Cabral in tutta la stagione (ben cinque nelle ultime quattro gare, una media di un sigillo ogni 38’ prendendo in esame solo l’ultimo periodo): la miglior notizia in vista di un altro ciclo serrato di partite che dovrà dire tanto se non tutto delle ambizioni viola tra campionato ed Europa. A partire dal big match contro il Milan del 4 marzo, ci saranno in tutto cinque partite in soli quindici giorni, due delle quali - quelle con il Sivasspor - mettono in palio i quarti di finale di Conference League. È questo il momento di spingere sul pedale del gas.