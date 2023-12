FirenzeViola.it

© foto di Federico De Luca 2023 @fdlcom

C'è un qualcosa di mistico in questa Fiorentina che vince contro il Torino e si lancia ancora di più in una classifica di Serie A tiratissima ma fantastica per la squadra di Italiano. Un altro 1-0, il terzo di fila se ci aggiungiamo Hellas e Monza, stavolta con un altro gol di un difensore per consolidare una posizione che fa davvero sognare in grande.

Allora può passare in secondo piano un gioco che fatica a decollare senza Nico Gonzalez, un attacco che si è inceppato di nuovo e che non riesce a trovare continuità né in Beltran né tantomeno in Nzola, un Ikoné ancora una volta impalpabile per gran parte della partita. Il consiglio per i tifosi viola che aspetteranno il 2024 è quello di dare uno sguardo alle squadre che passeranno il Capodanno dietro alla Fiorentina: dal Napoli alla Roma, dalla Lazio all'Atalanta, tutte dietro alla compagine guidata da un tecnico che al Franchi si è esaltato con la Curva Fiesole, scatenato dopo la vittoria contro il Torino.

E se Italiano imporrà invece ai suoi giocatori di provare, per quanto possibile, a non guardarla, la classifica dice 33 punti e dunque record di punti per lui da quando è sulla panchina della Fiorentina per quanto riguarda girone d'andata, con una partita ancora da giocare a Sassuolo alla Befana. Sperando che per Sottil non sia niente di grave e che gli acciaccati riescano a recuperare durante questi giorni di pausa, immaginare una fine dell'anno lassù in cima per la Fiorentina era un esercizio per sognatori. Ma si sa, solo chi sogna può volare, come diceva Peter Pan.