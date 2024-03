SOLD-OUT E MAXI COREOGRAFIA: COSÌ IL FRANCHI SI PREPARA ALLA PRIMA SENZA JOE

FirenzeViola.it

© foto di Federico De Luca

Saranno più di 30mila i cuori viola che sabato riempiranno lo stadio Artemio Franchi. Si potrà arrivare a 32mila spettatori, il massimo consentito in un impianto che avrà ancora una volta la curva Ferrovia chiusa per l'inizio dei lavori di ristrutturazione. Sarà quindi un Franchi da sold-out quello che accoglierà la Fiorentina alla ripresa del campionato, alla prima dopo la scomparsa di Joe Barone.

BIGLIETTI POLVERIZZATI - Lo si era capito da ieri mattina quando, pochi minuti dopo l'annuncio fatto dalla Fiorentina sull'inizio della vendita per i biglietti, il sito Vivaticket era stato preso d'assalto con code virtuali anche di un'ora per assicurarsi un biglietto. Nel pomeriggio l'annuncio del superamento di quota 30mila, una cifra che a Campo di Marte non si toccava da fine gennaio, dalla gara con l'Inter in cui però la Ferrovia era ancora aperta. Il popolo viola ha risposto e, nonostante i prezzi (per un biglietto in curva il costo era di 37 euro), ha deciso di riempire in ogni ordine di posto il Franchi.

NEL RICORDO DI BARONE - Conta tanto l'importanza di una gara decisiva per le ambizioni europee dei ragazzi di Vincenzo Italiano. C'è poi il blasone dell'avversario, il Milan dell'ex Stefano Pioli. L'ondata di affetto riversata ai botteghini dai tifosi si spiega però anche e soprattutto per il desiderio del popolo viola di riunirsi, stringersi e abbracciarsi alla squadra in uno dei momenti emotivamente più complicati negli scorsi anni: c'è da superare tutti insieme il lutto per la scomparsa di Joe Barone, in una partita che sarà giocata anche e soprattutto in suo onore.

LE INIZIATIVE DELLA CURVA - "Uno di noi": così è stato definito dai tifosi della Fiesole presenti alla camera ardente di mercoledì scorso il dg viola. Per questo anche la curva e tutto lo stadio si stanno preparando ad omaggiare Barone. Lo ha detto la Curva Fiesole poco fa con un post sulle proprie pagine: "In occasione della partita di sabato, si invita la tifoseria a presenziare alle 18.45 nei pressi dei cancelli tra la Fiesole e la Tribuna al passaggio del pullman, per dare ancora una volta un messaggio di forza ai nostri ragazzi. In un momento così difficile dobbiamo restare ancora più uniti e dimostrare come Firenze si rialza dalle difficoltà. Invitiamo inoltre tutti i tifosi, ad entrare il prima possibile allo stadio per seguire le istruzioni necessarie alla buona riuscita della coreografia che sarà messa in atto in Curva e Maratona". Con queste poche righe il tifo organizzato ribadisce la volontà espressa dai numeri e dalla risposta immediata di Firenze: tutti con la squadra, accanto, nel ricordo di Joe Barone.