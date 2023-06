SIRIGU DÀ L'ADDIO ALLA FIORENTINA, OPZIONE NON ATTIVATA

FirenzeViola.it

© foto di Giacomo Morini

L'avventura di Salvatore Sirigu alla Fiorentina si conclude qua. Con una punta d'amarezza per ciò che poteva essere e non è stato, per le due sole presenze nei sei mesi di permanenza in Toscana, dettate purtroppo da un grave infortunio (si è lesionato il tendine d'Achille in primavera, poco dopo il suo arrivo) ancor prima che da eventuali scelte tecniche o societarie. E secondo quanto appreso da Firenzeviola.it, non ci sarà per lui una seconda stagione a Firenze: l'opzione per estendere il contratto fino al 2024 non è stata attivata nei tempi previsti, Sirigu saluta da svincolato.

Nelle scorse settimane si era dibattuto e ci si era interrogati sulle possibilità che l'espertissimo estremo difensore, 36 anni compiuti nel gennaio scorso, potesse proseguire con un ruolo da riserva dichiarata e soprattutto da chioccia per i tanti giovani portieri di talento che ha la Fiorentina in rosa, ma questo scenario pare ormai decisamente decaduto. Sirigu, di fatto, ha già dato il suo addio alla Fiorentina e proverà a cercare una nuova squadra a costo zero, pur conscio che prima avrà da risolvere i problemi fisici che da mesi l'hanno costretto ai box.