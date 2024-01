SI AVVICINA EL RAYITO BRIAN RODRIGUEZ

Mancano meno di due settimane alla fine della sessione invernale di calciomercato e la Fiorentina è ancora a caccia di un colpo che possa regalare a Vincenzo Italiano un nuovo asset con cui tentare di andare all’assalto dei tre obiettivi rimasti visto che uno, la Supercoppa Italiana, è già sfumato. L’unico volto nuovo arrivato finora sulle sponde dell’Arno a gennaio è l’esperto Marco Davide Faraoni, chiamato a dare riposo a Kayode visto l’infortunio di Dodô. Un po’ poco se l’obiettivo è quello di provare a restare ancorati al quarto posto.

Nel frattempo Italiano aspetta ancora a braccia aperte un esterno d’attacco che possa definitivamente piazzarsi in quella casella di campo che finora si sono contesi - con fortune alterne, ma mai eccelse - Kouame, Sottil, Brekalo e Ikone. E così tra uno Ngonge sfumato, un Vargas la cui trattativa accelera e frena a giorni alterni e i vari Rodri Sanchez, Laurientè, Beste e Stengs, il nuovo nome accostato alla Fiorentina da SkySport è quello di Brian Rodriguez, che nelle ultime ore sembra aver scalato la lista delle preferenze: la Fiorentina ha fatto un'offerta e la trattativa sembra entrata nel vivo.

Uruguaiano classe 2000 che per caratteristiche è stato spesso paragnato a Ruben Sosa (ex Inter e Lazio), Rodriguez è il classico esterno sinistro che gioca a piede invertito perché ama rientrare sul piede forte e calciare in porta (anche se in carriera ha giocato anche a destra e - in rare occasioni - come punta centrale). Il ragazzo debuttò con la maglia del Peñarol nel marzo del 2018 mettendosi in mostra un anno dopo in Coppa Libertadores. I tre assist in 6 partite e - più in generale - le buone prestazioni offerte dal calciatore non ancora diciannovenne spinsero i Los Angeles FC a sborsare più di 10 milioni per portarlo sulle bianche e calde spiagge californiane (7,5 per il cartellino e 30% di futura rivendita). In America El Rayito (diminutivo di saetta) ha collezionato in due anni una quarantina di presenze condite da 7 reti e 9 assist.

Il calciatore può anche vantare una breve esperienza europea, dato che nel febbraio del 2021 è stato girato in prestito all’Almeria (serie B Spagna) dove però ha giocato quasi soltanto degli spezzoni di gara, venendo impiegato per soli 494 minuti in 16 presenze. Tornato oltre oceano, dall’agosto del 2022 è diventato un nuovo calciatore dei messicani del Club America, dove ormai è diventato un titolare inamovibile della squadra. 41 presenze con 8 gol e 3 assist per lui in Messico.

Nonostante le 21 presenze raccolte con la maglia della Celeste, 17 di esse sono arrivate nella prima parte della sua carriera e dal novembre del 2021 Rodriguez ha ricevuto le chiamate di Tabarez prima e di Bielsa adesso soltanto altre 6 volte, due delle quali trascorse in panchina.

È opportuno infine sottolineare come Rodriguez non rispecchierebbe affatto quel prototipo di calciatore pronto fin da subito che è stata finora il leitmotiv di Vincenzo Italiano. Il giocatore infatti, oltre che al classico e prevedibile periodo di adattamento che dovrebbe affrontare, sta facendo anche i conti con un brutto infortunio al ginocchio patito nella gara contro il Rayados de Monterrey che lo tiene ai box dal novembre scorso.