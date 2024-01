SI ACCENDONO I MOTORI

FirenzeViola.it

© foto di Daniele Mascolo/PhotoViews

La sensazione che si respira da più parti è che la Fiorentina stia scaldando i motori per un finale di mercato che possa regalare a Vincenzo Italiano un ultimo grande colpo e in più placare le critiche di una piazza impaziente di poter abbracciare nuovi giocatori e ricominciare a sperare in una rincorsa europea che si è complicata con 1 punto in 3 partite.

Gudmundsson, Carboni ma non solo: la società viola sta lavorando a giocatori di un livello decisamente diverso rispetto ai nomi tanto chiacchierati nelle scorse settimane. Entrambe le trattative - rivelate da Sportitalia e TMW - sono più che complicate, da una parte perché il Genoa ha promesso a Gilardino di non cedere nessuno dei suoi giocatori importanti, dall'altra perché l'Inter ha già rifiutato un'offerta importante per Carboni e aveva deciso di non muoversi ulteriormente sul mercato. Ma, come spesso accade, c'è un ma.

Per quanto riguarda Gudmundsson, la sua eventuale cessione arriverebbe in un domino con l'Olympique Marsiglia che porterebbe i rossoblu al riscatto di Malinovskyi e al prestito con diritto di riscatto di Vitinha, sempre dai francesi. Una serie di operazioni affatto semplici da portare a termine, ma le trattative sono iniziate.

Discorso diverso per Valentin Carboni, classe 2005 ora in forza al Monza in prestito dall'Inter. La società nerazzurra valuta attorno ai 30 milioni il giovane calciatore ma la sua operazione per la Fiorentina vorrebbe dire molto per il presente ma soprattutto per il futuro, considerando che lui - come peraltro anche Gudmundsson - possono giocare sia da esterni che da trequartisti. Difficilmente queste due operazioni andranno in porto ma dimostrano la voglia di fare qualcosa in questi ultimi giorni di mercato da parte della Fiorentina. È l'inizio di una maratona che si concluderà il 1° febbraio alle ore 20: sono le ore calde del calciomercato in Italia.