SFIDA AL PASSATO

Reduci dalla sonora sconfitta contro il Sassuolo, gli uomini di mister Beppe Iachini questa mattina si ritroveranno al Centro Sportivo Davide Astori per cercare di preparare al meglio la sfida di domani sera contro l'Hellas Verona. Una gara da vincere assolutamente per la classifica della Fiorentina visto che la zona retrocessione dista appena cinque punti.

Non sarà sicuramente una partita come le altre per Sofyan Amrabat. Il centrocampista, infatti, più di un anno fa venne acquistato dal club viola, per una cifra intorno ai venti milioni di euro, proprio dall'Hellas Verona. Il giocatore visto in Veneto, però, sembra un lontano parente di quello visto a Firenze. Il marocchino, addirittura, non è stato neanche utilizzato nell'ultima gara ed è rimasto in panchina per tutti i novanta minuti.

Vista la scarsa prestazione della formazione schierata a Reggio Emilia chissà che mister Iachini non possa decidere di cambiare qualcosa nel centrocampo viola. Bonaventura e Castrovilli sono stati tra i migliori in campo e proprio per questo l'unico che potrebbe lasciare il posto ad Amrabat potrebbe essere Pulgar. Le sedute di oggi e di domani saranno fondamentali per capire se domani sera Sofyan sfiderà o meno il proprio passato.