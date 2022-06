SETTIMANA DI RICOGNIZIONE TRA QUESTIONI CASALINGHE E L'ATTESA DEI COLPI

Si avvicina l'inizio del calciomercato e con il gong fissato a dopodomani, la Fiorentina si prenderà questa settimana per risolvere alcune questione interne per poi concentrarsi sui primi colpi da piazzare. Con ogni probabilità dal 4 di luglio in poi potrebbero essere ufficializzati i primi rinforzi: tutte le sensazioni portano al nome di Dodo, sul quale continua a filtrare ottimismo con la Fiorentina decisa a portare l'assalto definitivo (il giocatore starebbe già cercando a Firenze), e quello di Jovic, atteso a Firenze proprio la prossima settimana.

Considerato ciò, in questi giorni i dirigenti viola cercheranno di gestire alcune situazioni delicate sulle quali ci sono ancora diversi punti interrogativi. Ad esempio quelle legate ai contratti di Rosati e Saponara, in attesa ancora di rinnovo ma che ad oggi, a meno di accordi in queste ultime ore, non saranno più ufficialmente tesserati con la Fiorentina dal 1 luglio. Su entrambi le sensazioni sono positive, ma per ora accordi ufficiali non ci sono.

Nella stessa situazione si trovano Callejon e Piatek che però ormai sono destinati entrambi a salutare: il primo promesso sposo in Spagna e il secondo tornerà all'Hertha Berlino. Infine in queste ore la Fiorentina si sta muovendo per piazzare qualche giovane in prestito (vedi Dalle Mura alla Spal, e E. Pierozzi su cui solo poche ore fa è stata esercitata la recompra) e sicuramente i prossimi giorni potrebbero essere decisivi per il futuro di qualcuno di loro tra cui Cerofolini, Chiti, Dutu, Ferrarini, Ghidotti (in scadenza), Gori, Koffi, Lovisa, Montiel e Spalluto, tutti di rientro dai vari prestiti.

Alcuni di loro potrebbero essere anche testati a Moena, mentre dalla Primavera viola, i papabili che potrebbero essere convocati da Italiano per il ritiro sono Bianco, Distefano, Krastev, Corradini, Toci e Gentile. In attesa dei rinforzi, adesso per la società viola è il momento di risolvere le questioni casalinghe in una settimana di ricognizione che prelude i primi colpi in entrata.