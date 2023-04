SENZA AMRABAT, CON CASTROVILLI E BARAK ALL'INSEGUIMENTO DELLA GHIOTTA OCCASIONE EUROPEA

FirenzeViola.it

© foto di Giacomo Morini

È un’occasione più che ghiotta quella che si presenta stasera per la Fiorentina. Al Franchi la squadra viola, sull’onda dell’entusiasmo dato dagli ottimi risultati, affronta l’Atalanta con la golosa possibilità di potersi portare a soli 4 punti dai bergamaschi, sesti in classifica, agganciando Juventus e Bologna al settimo posto con 44 punti.

Una sfida che Vincenzo Italiano preparerà privo di uno dei suoi punti cardine come Sofyan Amrabat, fuori causa per lombalgia. Al suo posto, per affiancare Rolando Mandragora nel pacchetto di centrocampo, favorito per la maglia è Gaetano Castrovilli, con Antonin Barak che si dovrebbe riappropriare della casacca da trequartista. Ikone e Gonzalez pronti a presiedere le corsie laterali offensive, aiutati in spinta da Dodò e Biraghi, esterni della linea difensiva composta da Martinez Quarta e Igor al centro. Intoccabili, tra i pali e in attacco, Pietro Terracciano e Arthur Cabral.

Gian Piero Gasperini risponde con la coppia d’attacco pesante, composta da Duvan Zapata e Rasmus Hojlund, pericolo numero 1 della Dea. Non sarà del match Mario Pasalic, infortunato, così come Ademola Lookman, per un problema muscolare al bicipite femorale destro. Jeremie Boga è il favorito per sostenere le due punte nelle vesti del trequertista. In difesa rientra Toloi dopo la squalifica, mentre Teun Koopmeiners figura tra i convocati ma dovrebbe partire dalla panchina.

LE PROBABILI FORMAZIONI

FIORENTINA (4-2-3-1): Terracciano; Dodo, Martinez Quarta, Igor, Biraghi; Castrovilli, Mandragora; Ikoné, Barak, Gonzalez; Cabral. Allenatore: Italiano.

ATALANTA (3-4-1-2): Musso; Toloi, Palomino, Scalvini; Zappacosta, De Roon, Ederson, Maehle; Boga; Zapata, Hojlund. Allenatore: Gasperini.