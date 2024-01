SEMPRE MEGLIO TARDI, CHE MAI

FirenzeViola.it

© foto di www.imagephotoagency.it

Sarà comunque una ripartenza, e poco importa se il destino ha voluto metter di fronte ai viola, alla ripresa del campionato, la capolista e finalista di Supercoppa Inter. Domenica prossima contro i nerazzurri Italiano dovrà guidare un gruppo che ha abbandonato il primo fronte stagionale, e che almeno fino al primo atto di Riyad ha ricevuto dal mercato l’unico sostegno chiamato Faraoni.

Così se da un lato è facile comprendere la delusione di chi si aspettava una società più pronta e vogliosa di affrontare la Supercoppa, attrezzandosi diversamente e rispondendo alle assenze (note da dicembre) con il mercato, dall’altro l’unico augurio è che le parole di Barone su un gennaio da dedicare ai dettagli, per via del frigo pieno, siano soprattutto pretattica. Parole di rito per mantenere il giusto riserbo che meritano le trattative ma pur sempre in attesa di un rush finale di mercato da vivere se non proprio a cavallo del match con la squadra di Inzaghi almeno nelle 48 ore successive.

E’ sotto questo profilo che adesso il club ha il dovere di prendere le distanze dal quel mercato invernale che nel 2016 segnò un solco tra Sousa e la società (e pure tra quella Fiorentina e i suoi tifosi) regalando a Italiano quelle alternative sulle corsie che il tecnico chiede da tempo (e che paiono una mancanza evidente) oltre ad un eventuale volto nuovo al centro dell’attacco che allenti la pressione su Nzola e Beltran.

Opzioni che fino a oggi hanno chiamato in causa i vari Vargas o Rodri Sanchez (ma anche Ngonge visto che risulta difficile credere che i viola non l’abbiano mai seguito) e che nei prossimi giorni potrebbero arricchirsi di altri profili, ma soprattutto innesti fondamentali che avrebbero già fatto molto comodo a Italiano e per i quali adesso è necessario stringere i tempi per non ritrovarsi a fine mercato con la stessa sensazione di spreco avvertita al fischio finale di Napoli-Fiorentina.