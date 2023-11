SEI SORELLE IN CAMPO

FirenzeViola.it

© foto di Federico De Luca 2023 @fdlcom

E’ una vigilia di campionato importante quella che vive la Fiorentina di scena domani sera a San Siro. L’ultima vittoria col Bologna prima della sosta, e il conseguente quinto posto in classifica, legittima ambizioni europee, e soprattutto la speranza che da quei tre k.o. consecutivi con Empoli, Lazio e Juventus i viola abbiano saputo trarre la giusta lezione.

Di certo di fronte Italiano e i suoi si ritroveranno una squadra incerottata, in particolare in attacco dove l’impiego di Jovic è obbligato, mentre dal canto suo il tecnico viola dovrà sciogliere molti dubbi offensivi, dalle condizioni di Nico rientrato dagli impegni con l’Argentina alla scelta su chi piazzare al centro dell’attacco tra i vari Beltran, Nzola e Kouamè. Ma il turno in arrivo sembra di per sé una sorta di primo crocevia stagionale, con le prime sei in classifica tutte destinate ad affrontarsi.

La Fiorentina di scena a Milano, certo, ma anche la capolista Inter che farà visita all’inseguitrice Juventus e Atalanta e Napoli a giocarsi altri 90 minuti importanti nell’ottica delle zone europee, e di conseguenza anche per i viola appostati a un solo punto dai partenopei (e a parimerito coi bergamaschi). Certamente non ancora una giornata decisiva, ma pur sempre un week-end in grado di fornire prime importanti risposte sulle prospettive di quelle che oggi sono le prime sei sorelle del campionato.