SEGNALI DA COGLIERE

Non sarà una sconfitta - peraltro, numeri della ripresa alla mano, per certi aspetti persino immeritata - a cancellare una prima parte di stagione ottima per la Fiorentina. Quarto posto in classifica in solitaria (con un turno d’anticipo, visto che i viola ne erano i detentori unici già venerdì sera), ottavi di finale di Conference più i quarti in Coppa Italia ottenuti con le unghie e coi denti. Resta, tuttavia, la sensazione che lo stop di Reggio Emilia abbia tutti i crismi di un piccolo passo indietro. Sia sotto l’aspetto della mentalità (al netto delle assenze, tante, e della pressione da parte della piazza, tantissima, non è accettabile che una squadra che lotta per la Champions possa gestire così male un primo tempo come quello visto al Mapei) che dell’apporto mostrato da quelle seconde linee che avrebbero dovuto mordere il freno in assenza dei “titolari”.

La sintesi forse più giusta da fare dopo lo stop in Emilia è dunque forse questa: la Fiorentina, quando è a pieno regime e non incappa dei soliti, vecchi errori (tante occasioni, nessun gol), è una squadra capace di mettere in difficoltà chiunque e di legittimare una classifica da sogno, senza discussioni; nel momento in cui le prime scelte - in attacco, almeno in questa fase di stagione - latitano e i top-player (Arthur e Bonaventura) non girano come un mese fa è evidente come le seconde linee non possano essere considerate all’altezza delle prime: le prove di Brekalo e Ikoné in attacco e quella di Mandragora a centrocampo ne sono la riprova, mentre l’adattamento nel finale di gara di Parisi a fare l’esterno offensivo è addirittura quasi un grido d’aiuto.

Più che a Italiano, che della ripresa è rimasto soddisfatto e guarda già con relativo ottimismo al prossimo impegno in Coppa Italia da dentro o fuori contro il Bologna, la sconfitta di Reggio Emilia sembra quasi poter essere un pungolo per la dirigenza, area tecnica in primis. Chiamata, a questo punto, il prima possibile a garantire quelle alternative di qualità che possano consentire alla Fiorentina di vivere una seconda parte di stagione da protagonista, ovvero in linea con quella mandata in archivio a pieni voti.