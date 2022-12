SE TELEFONANDO...

Non sempre Rocco Commisso è riuscito nell'intento di convincere i suoi calciatori a rinnovare le fedi nuziali. Lo confermano i casi plateali di Dusan Vlahovic e Lucas Torreira, anche se per motivi diversi. Ciò che nessuno può imputare al presidente della Fiorentina, però, è di non averci provato, seppure talvolta invano. E non sono mancati i casi in cui il tycoon ha fatto centro.

Se, infatti, nella lista dei buchi nell'acqua non abbiamo inserito subito Federico Chiesa è perché, come ricorderete, in un primo momento Commisso era riuscito a trattenerlo, mollando inevitabilmente la presa l'annata successiva. Non solo. Nel novero dei persuasi rientra Nikola Milenkovic, recentemente protagonista di un rinnovo quinquennale, e Christian Kouame, bloccato a fine agosto.

Ma è possibile pescare anche tra i giovani, come Alessandro Bianco che ha prolungato in estate e, in tempi non sospetti, ha dichiarato: "Mi trattano un po' come un nipote, Barone e Commisso". Sarà adesso il caso di Sofyan Amrabat? L'augurio è che il contatto registrato col patron sia stato il preludio a un ritorno del marocchino a gennaio senza spiacevoli colpi di scena.