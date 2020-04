Il concetto di doccia fredda, persino ghiacciata è quello che meglio si sposa con la reazione registrata domenica sera dal mondo calcio e metabolizzata nella giornata di ieri. Se l’intervento del Premier Conte poteva aver lasciato qualche incertezza le parole del Ministro Spadafora, bissate nei concetti ieri sera, risultano molto meno interpretabili.

È vero, in realtà anche sulla ripresa degli allenamenti quanto si è deciso di disporre può persino far sorridere pensando a quelle società che vorranno e potranno sfruttare i parchi cittadini per sedute singole (ma immaginiamo ben studiate dagli staff tecnici) eppure al di là della data del 18 maggio nella quale i centri sportivi dovrebbero tornare a ospitare calciatori la sintesi di questa prima fase due per il calcio nostrano è una brusca frenata.

Non uno stop secco, ma certamente un fortissimo rallentamento su speranze e aspettative di riprendere e concludere il campionato. E allora è di qualche ora fa la replica della Lega Calcio, che apre scenari diversi e comunque distanze e freddezze tra le parti in causa.

Con un comunicato affidato all’ANSA la Serie A segna sul calendario il 14 giugno come dead line per tornare in campo, ma soprattutto sottolinea la frattura con il Ministro e un accordo politico disatteso. Persino le vie legali vengono ipotizzate, alla luce dei rischi di perdere l’ultima rata dei pagamenti dei diritti tv. Una replica indiscutibilmente forte, persino nervosa in alcuni passaggi e alla quale arriva poco dopo la nuova risposta del Ministero che smentisce qualsiasi accordo precedente sulle date della ripresa. Di certo solo l’inizio di quello è già diventato uno scontro.