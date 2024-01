SCELTE QUASI OBBLGATE. IKONE E BREKALO SCALDANO I MOTORI: INSIEME SOLO 2 VOLTE

FirenzeViola.it

© foto di www.imagephotoagency.it

Fra 4 giorni la Fiorentina tornerà in campo all'esordio nel nuovo anno, contro il Sassuolo, gara con cui si chiuderà il girone di andata. La squadra di Vincenzo Italiano si presenta alla partita del 6 gennaio quasi con scelte obbligate per quanto riguarda il reparto offensivo. Sugli esterni infatti è una vera emergenza: al momento sono out sia Sottil, infortunatosi nell'ultima gara col Torino e Nico Gonzalez che sta cercando di recuperare dal problema all'adduttore.

Con Kouame, che sarà impegnato in Coppa d'Africa con la sua Costa d'Avorizio, e che quindi si aggiunge alla lista degli indisponibili, gli unici rimasti sono esclusivamente Ikone e Brekalo. Considerato che entrambi non stanno passando un buon momento, questo rischia di essere l'ultimo treno, con il calciomercato che parte oggi e che si prospetta movimentato, soprattutto nel reparto in questione. Il croato sembra essere già con le valigie in mano dopo appena un anno dalla sua esperienza in maglia viola, vuole più spazio nell'anno in cui si disputano gli Europei, dove vuole partecipare con la propria nazionale.

Ikone invece ha lasciato il 2023 con l'immagine di quell'incredibile errore di Monza e con una prestazione ai limiti della sufficienza contro il Torino. Sassuolo diventa quindi l'occasione giusta per rifarsi visto che probabilmente entrambi scenderanno in campo dal primo minuto. Sarà la terza volta insieme da titolari e quindi una coppia quasi inedita che agirà intorno a uno tra Beltran e Nzola. Brekalo e Ikone infatti hanno giocato insieme solamente in due occasioni: in questa stagione al Maradona, nella vittoria per 3-1 contro il Napoli e l'anno scorso al Franchi nel 2-0 contro l'Udinese.