SCADENZE E OPZIONI: IL PUNTO SUI CONTRATTI DELLA FIORENTINA

Arrivati alla fine dell'anno, con l'inizio del nuovo si aprirà anche ufficialmente la libertà di poter firmare a costo zero per altri club per quei calciatori in scadenza di contratto con il proprio club. Può essere utile allora tornare a fare una panoramica sulle situazioni contrattuali di casa Fiorentina, partendo dalle situazioni di fine più prossima. Due i calciatori in prestito, i due piccoletti del centrocampo Arthur e Lopez: su entrambi c'è un diritto di riscatto, 20 milioni di euro per lo juventino, 9 per il francese del Sassuolo. Tra i 45 calciatori di proprietà, dei quali quasi metà giocano attualmente altrove, in dieci vedrebbero avvicinarsi la fine del contratto, ma in molti casi c'è un'opzione che la Fiorentina ha già esercitato o si appresta a farlo. Ce l'ha Bonaventura, con il quale si discuterà comunque un nuovo accordo, ce l'hanno Duncan e Kouame, alle cui estensioni però corrisponde un aumento anche dell'ingaggio considerevole. Sarà addio con Castrovilli e Kokorin, tutti gli altri sono "al sicuro". È stato aggiunto un altro anno al contratto di Amrabat: se, come sembra, non sarà riscattato dal Manchester United sarà in scadenza. Accordi lunghi per i nuovi centravanti, entrambi di fatto fino al 2028, altri quattro anni e mezzo anche nel contratto del leader Nico Gonzalez, oggi ai box ma uomo-immagine della squadra anche sul palcoscenico internazionale.

IN PRESTITO (2)

Arthur - Lopez

30 GIUGNO 2024 (10)

Bonaventura (opz. 2025) - Capasso (opz. 2026) - Castrovilli - Distefano (opz. 2025) - Duncan (opz. 2025) - Fiorini - Kokorin - Kouame (opz. 2025) - Krastev (opz. 2026) - Mina (opz. 2026)

30 GIUGNO 2025 (16)

Amrabat - Agostinelli - Amatucci (opz, 2026) - Biraghi (opz. 2026) - Comuzzo (opz. 2026) - Dalle Mura - Dutu - Ferrarini - Gentile - Lucchesi - Martinez Quarta - Munteanu - E. Pierozzi - N. Pierozzi - Terracciano - Vannucchi

30 GIUGNO 2026 (9)

Bianco (opz. 2027) - Brekalo - Ikone - Mandragora - Martinelli - Ranieri - Sabiri - Sottil - Toci

30 GIUGNO 2027 (4)

Barak - Dodo - Milenkovic - Nzola (opz. 2028)

30 GIUGNO 2028 (6)

Beltran - Favasuli - Gonzalez - Infantino - Kayode (opz. 2029) - Parisi