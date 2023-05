SAPONARA, TRA UN MINUTAGGIO SEMPRE PIÙ BASSO E L’INCOGNITA RINNOVO

FirenzeViola.it

© foto di Giacomo Morini

Il feeling e la stima reciproca che esistono tra Vincenzo Italiano e Riccardo Saponara sono sotto gli occhi di tutti. L’esterno viola è il classico giocatore che il tecnico siciliano vorrebbe avere sempre nella propria squadra e nei suoi due anni a Firenze lo ha dimostrato più volte. Nonostante ciò, però, i numeri di questa ultima parte di stagione dicono tutt’altro.

Da Juventus-Fiorentina del 12 febbraio, ultima gara prima della grande rinascita viola, infatti, Saponara è stato impiegato sempre meno: in campionato nelle ultime 12 partite il classe ‘91 ha giocato titolare solamente 5 volte - contro Empoli, Cremonese, Lecce, Inter e Monza - senza scendere neanche un minuto in campo in 4 occasioni. I numeri nelle coppe, invece, sono ancora più negativi: in Conference League, nelle doppie sfide contro Sivasspor e Lech Poznan, l’esterno viola non è stato né convocato all’andata contro i Turchi, giocando solamente 7’ al ritorno, per poi rimanere in panchina in entrambe le gare con i polacchi. Per non parlare della Coppa Italia, dove in quattro partite Saponara non ha collezionato neanche un minuto di gioco. Per un totale quindi di sole 5 titolarità in 18 sfide.

Staremo a vedere se, per questo ultimo mese di partite, l’ex Empoli riuscirà a trovare un maggiore minutaggio, anche per capire se la Fiorentina deciderà di puntare su di lui la prossima stagione, vista la scadenza del contatto ormai prossima. Secondo quanto raccolto dalla redazione di FirenzeViola.it, non sono previsti colloqui nel mese di maggio tra la Fiorentina e l'entourage del ragazzo, ma se il club decidesse di credere ancora nell'esterno originario di Forlì, allora il giocatore sarebbe pronto a firmare il rinnovo di contatto. Tutto rimandato, quindi, a giugno.