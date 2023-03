SAPONARA TRA LA SFIDA AL MILAN E UN FUTURO PIÙ IN BILICO CHE MAI

Riccardo Saponara per Italiano è l'uomo delle partite che contano, l'uomo a cui affidarsi quando il gioco si fa duro, colui che equilibra il gioco e, perché no, decide le sfide con gol pesanti. Anche contro il Milan, potrebbe toccare di nuovo a lui. Ex della sfida che ha "perso" l'occasione rossonera ritrovandosi poi in Toscana tra Empoli e Fiorentina. Contro Pioli, allenatore che conosce bene visti i trascorsi in viola e viste le emozioni vissute con la scomparsa di Davide Astori, saranno sorrisi e battaglie, come del resto accaduto sempre negli ultimi confronti. Proprio il Milan è la sua vittima preferita, con 4 gol e 2 assist messi insieme in 13 presenze e Italiano proverà a sfruttare la cabala anche in questa occasione.

Dalla fiducia ai dubbi. A fine anno poi ci sarà da fare i conti con il contratto, perché il suo è nuovamente in scadenza. Dopo il rinnovo arrivato l'anno scorso, al termine di questa stagione le parti si dovranno ritrovare e trattare ma, secondo quanto raccolto, la sua conferma sarebbe più complicata del previsto. Una vera e propria trattativa non è ancora iniziata e nel caso partirà solo al termine del campionato, ma le sensazioni, rispetto all'anno passato, non sono così positive. Non tanto per il rapporto che è nato tra Saponara e Firenze, o tra Saponara e Italiano, quanto per le possibili scelte di mercato che potrebbero spingere la Fiorentina a non prolungare il rapporto con l'attaccante. Ancora è presto per parlare di decisioni definitive e lo stesso Saponara ha tutto il tempo per convincere tutti a suon di prestazioni. Ma ciò che si registra ad oggi è un leggero pessimismo in merito al suo futuro in viola.