SAPONARA PIÙ DI IKONÉ E I 10 CHE HAN BATTUTO LA ROMA

E adesso la Fiorentina può davvero prendersi l’Europa. La due giorni di campionato che anticipa le due sfide odierne, tra Torino e Genova, regala ai viola di Italiano una sorta di match point da non sprecare, tanto più al cospetto di una Sampdoria salva in virtù dei risultati di Genoa e Cagliari.

La formazione diventa perciò quasi secondaria, anche perché chiunque andrà in campo farà di tutto per chiudere il discorso classifica il prima possibile. Di certo Italiano ritrova Odriozola tra i convocati ma dal primo minuto avrà Venuti a destra con la solita difesa completata da Milenkovic, Igor e Biraghi mentre in mezzo si resta come contro la Roma con Torreira, Bonaventura e Duncan. Stavolta nel tridente è invece Saponara favorito su Ikonè nel solito ballottaggio per aggiungersi a Cabral e Nico Gonzalez.

In casa Samp manca Sensi per infortunio, al suo posto ci sarà Sabiri a sostegno di Caputo con Quagliarella inizialmente in panchina. Con Thorsby, Rincon e Candreva in mezzo potrebbe esserci anche Vieira mentre dietro Colley-Ferrari i centrali con Bereszynski e Augello sulle corsie esterne.

LE PROBABILI FORMAZIONI:

SAMPDORIA (4-4-1-1): Audero, Bereszynski, Ferrari, Colley, Augello, Candreva, Rincon, Vieira, Thorsby, Sabiri, Caputo

FIORENTINA (4-3-3): Terracciano, Venuti, Milenkovic, Igor, Biraghi, Bonaventura, Torreira, Duncan, Gonzalez, Cabral, Saponara