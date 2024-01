SALVINI: "UN PECCATO AVER NEGATO A ROCCO DI FARE LO STADIO NUOVO. TIFOSI NON DEVONO MIGRARE. MEGLIO NON INIZIARE I LAVORI"

Fonte: dal nostro inviato a Bagno a Ripoli (FI)

Presente oggi al Viola Park di Bagno a Ripoli per visitare la struttura e incontrare i dirigenti della Fiorentina, il Ministro dei trasporti e vicepremier Matteo Salvini ha rilasciato - al termine del tour - alcune dichiarazioni nel corso di una conferenza stampa, nel corso della quale si è toccato il tema legato alle infrastrutture e allo stadio Franchi. Ecco le parole del Ministro, raccolte da Firenzeviola.it: "Faremo di tutto per tagliare la burocrazia nel realizzare gli stadi. Grazie alla Fiorentina, a cui faccio i complimenti alla società per il lavoro che ha fatto. Non entro nel merito delle polemiche urbanistiche ed edilizie, è un peccato dire di no a delle società private che portano soldi e idee che portano soldi per fare strutture. Lo dico a Firenze così come l'ho detto a Milano. È stato un peccato, nel caso dei viola, dire no a una proposta come quella viola per un impianto nuovo e sicuro. Mi rifiuto di pensare che i tifosi viola debbano andare a vedere la Fiorentina a giocare in un'altra a regione durante i lavori. Il Franchi è uno stadio straordinario e mi auguro che le istituzioni vogliano dialogare con la società. Valuterò con altri ministeri se ci sono altre aree in città per realizzare un impianto: pensare a uno slittamento dei fondi del PNRR solo per lo stadio mi pare davvero particolare. Essendo domenica sono anche passato dalla Cappella del Viola Park per una preghiera..."

Sull'utilizzo dei fondi: "Mi auguro che Comune e Fiorentina trovino un accordo. La linea generale la soluzione migliore è sempre quella di realizzare impianti nuovi e moderni. Io mi metto a disposizione di Palazzo Vecchio e del club per trovare un'area nuova. Meglio non iniziare nemmeno questo progetto, non ci devono essere tifosi di Serie A e tifosi di Serie B".

Sull'auspicio del rinvio dei lavori al Franchi: "È doveroso, mi domando ancora chi metterà i soldi che mancano. Spendere milioni di euro senza soddisfare una comunità intera non va bene. Due milioni di tifosi della Fiorentina non si meritano rattoppi. Serve investire sul nuovo".

Sulla scelta del candidato sindaco e il tema Franchi: "Io un'idea su chi possa essere il nostro candidato ce l'ho... c'è la contendibilità di questo Comune, non penso che cambi molto dire prima o dopo il suo nome".

Sui cori razzisti rivolti ieri a Maignan: "Sono stati vergognosi, spero che il 2024 porti un nuovo spirito sportivo negli stadi. L'Udinese ha già condannato i cori e il popolo friulano è straordinario".