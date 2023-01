SACCARDI A FV: "FRANCHI NUOVO IN TEMPI RAPIDI. VIOLA, HAI LA STOFFA PER RISALIRE"

È da poco finito l’anno e sono finiti da qualche settimana anche Mondiali. In attesa che possa riprendere il campionato, facciamo qualche considerazione intorno alla Fiorentina con una grande tifosa come Stefania Saccardi, Vicepresidente della Giunta Regionale Toscana che si è concessa ai microfoni di Firenzeviola.it per questo Capodanno.

Visto il suo ruolo istituzionale, può dirci cosa pensa dell’iter per la ristrutturazione del Franchi?

“Partendo dal presupposto che la proprietà e la responsabilità dello stadio è del Comune di Firenze, mi risulta che la procedura vada avanti in maniera decisa perché le risorse del PNRR, che saranno utilizzate per quest’opera, hanno una scadenza ben precisa. La realizzazione deve avvenire in tempi rapidi altrimenti c’è il rischio di perdere questi fondi”.

È importante comunque chi dentro lo stadio ci gioca. Cosa pensa di questa prima parte del campionato della Fiorentina?

“Nell’ultimo periodo era andata un po’ meglio ma, per ora, è stata una stagione di alti e bassi, con alcune gare soddisfacenti ed altre meno. Probabilmente si dovrebbe trovare un equilibrio e stabilizzare i risultati. Adesso è scoppiato con i Mondiali Amrabat, ci sono da reinserire gli infortunati e c’è un attacco che ancora non si capisce se esiste o meno. Diciamo che la stoffa c’è per recuperare.”

A gennaio riparte il campionato ma anche il mercato di riparazione. Come appassionata viola, cosa si aspetta possa succedere?

“Non mi aspetto niente dopo le dichiarazioni della dirigenza della Fiorentina che sembra poco propensa a nuovi innesti. L’impressione è quella che arriverà poco ma si baseranno sul recupero di alcuni calciatori come Sottil e Castrovilli.”

Ha seguito i Mondiali in Qatar?

“Non ho seguito molto ma ho visto la finale e sono contenta dell’esito visto che tifavo per l’Argentina. Ho anche visto qualcosa del Marocco, giusto per dare un’occhiata ad Amrabat".

Proprio in merito al marocchino non ha paura che adesso, vista la sua superba partecipazione ai Mondiali, possa lasciare Firenze?

“Mi auguro di no, mi aspetto che resti qui per dare un contributo importante alla Fiorentina come quello che ha dato alla sua Nazionale. Per migliorare è necessario consolidare e confermare i calciatori migliori.”

Da quale altro calciatore si aspetta una svolta decisiva da gennaio?

“Da Jovic. Spero vivamente che faccia vedere qualcosa di più così che si possa dire di aver trovato la pedina fondamentale per l’attacco viola.”

Cosa vogliamo quindi augurare alla Fiorentina?

“Vorrei augurare non solo di fare una seconda parte di campionato di buon livello, ma gradirei anche vedere impegno, dedizione e amore per la maglia. Mi piacerebbe che la squadra interpretasse il calcio secondo i valori migliori del calcio e dello sport”.