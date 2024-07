SABIRI, VUOLE CONVINCERE PALLADINO MA OCCHIO ALLA SALERNITANA

FirenzeViola.it

Quello di luglio non è solo il mese di addio per i calciatori in prestito o per quelli con il contratto scaduto, ma è anche il tempo della riconciliazione con i giocatori al rientro dai rispettivi prestiti. Sono più di dieci, infatti, i calciatori che faranno ritorno a Firenze per il ritrovo al Viola Park fissato all'8 luglio, dopo un'esperienza lontana dai colori viola. Tra questi spicca il nome di Abdelhamid Sabiri.

POSSIBILE RILANCIO - Il marocchino, fino adesso in prestito all'Al-Fayha, in Arabia ha collezionato 23 presenze riuscendo a mettere a segno 7 reti e 7 assist. Il club arabo ha deciso di non esercitare il riscatto fissato a tre milioni e adesso il fantasista potrebbe anche rientrare nei piani di Palladino. L'esperienza negativa con l'ex allenatore Italiano sembra ormai alle spalle e Sabiri potrebbe rappresentare, dunque, una risorsa preziosa per il gioco del nuovo tecnico viola. Sabiri, nonostante la concorrenza, sembra deciso a ritagliarsi il suo spazio in squadra e a dimostrare il suo valore, pronto a sfidare i compagni per guadagnarsi un posto da titolare.

SALERNITANA E NON SOLO - Se l'ex Sampdoria si convincerà a non avere un ruolo da protagonista, almeno dall'inizio, potrebbe avere anche qualche chance di restare alla Fiorentina. Allo stesso tempo, però, la dirigenza viola per finanziare le entrate ha bisogno di incassare denaro attraverso qualche cessione. Al momento non sono arrivate offerte ufficiali, ma ci sarebbero stati nei giorni scorsi dei sondaggi da parte di squadre di Serie A e Serie B, tra cui la Salernitana. L'ostacolo più grande, però, resta la formula: la Fiorentina, infatti, vorrebbe riuscire a cedere il classe '96 solamente a titolo definitivo e non in prestito.