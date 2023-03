SABIRI & CO: A GIUGNO A FIRENZE, OGGI IN CALO. IL PUNTO SUI PRESTITI

FirenzeViola.it

La pausa Nazionali è un momento in cui tifosi viola e non solo iniziano a tirare i bilanci della stagione in corso. A due mesi dal termine dell’annata calcistica, diamo un’occhiata all’andamento dei prestiti viola, calciatori di proprietà della Fiorentina in giro per l’Italia e l’Europa, materiale tecnico che, in gran parte, tornerà a disposizione di Vincenzo Italiano da giugno.

SERIE A- Iniziamo da Abdellhamid Sabiri che, acquistato a gennaio e lasciato alla Sampdoria fino al termine della stagione, rientra di fatto nella categoria dei “viola in prestito”. Il trequartista marocchino sta risentendo della tragica annata dei blucerchiati, ha collezionato fino ad ora due sole reti (l’unica su azione siglata a settembre contro lo Spezia) e, dopo quanto accaduto due settimane fa nella gara contro la Salernitana, quando il tecnico Dejan Stankovic lo ha sostituito dopo poco meno di 35 minuti per un atteggiamento definito “poco professionale”, sembra essere ormai ai margini della rosa. Anche Youssef Maleh, passato a gennaio al Lecce, non sta vivendo un grande momento personale: pur avendo messo a referto quasi il doppio dei minuti collezionati nella prima parte di stagione a Firenze, il marocchino è scivolato in basso nelle gerarchie di Baroni, a causa anche delle prestazioni mediocri sfornate finora. Nonostante gli scarsi risultati di squadra, buona invece l’esperienza di Marco Benassi alla Cremonese: in una squadra con ampie lacune in termini di qualità, il centrocampista classe ’94 è subito diventato leader tecnico, collezionando già sette presenze da titolare in campionato e 10 in totale con la maglia grigiorossa.

SERIE B- Scendendo di categoria, tra i giocatori di proprietà della Fiorentina che hanno cambiato aria a gennaio c’è anche Gabriele Ferrarini; il terzino cresciuto nelle giovanili viola non ha iniziato col piede giusto la sua avventura a Modena, per via di un problema alla caviglia che lo ha costretto subito ai box. Reduce da sei mesi di anonimato col Monza, Ferrarini non gioca una gara ufficiale dal 14 maggio 2022, match di playoff giocato col Perugia contro il Brescia. Periodo no anche per Christian Dalle Mura: il centrale classe 2002 in questa stagione ha trovato spazio alla SPAL (20 gare giocate) ma, con l’esonero di Daniele De Rossi e l’arrivo DI Massimo Oddo gli spazi per lui si sono ridotti notevolmente. Nuova maglia anche per Edoardo Pierozzi, passato al Como dopo solo due gare giocate a inizio stagione col Palermo. L’esterno fiorentino, nel match del 25 febbraio scorso contro il Cosenza, è tornato in campo dopo cinque mesi, risultando decisivo con una conclusione in porta che ha provocato l’autorete di D’Orazio.

È però l’altro Pierozzi, Niccolò, ad aver attirato maggiormente l’attenzione in Serie B: l’esterno della Reggina è ormai stabilmente parte della Nazionale Under 21, ha recentemente ricevuto anche i complimenti del CT Nicolato ed è stato inserito tra i top undici di cadetteria per il girone d’andata. 28 presenze (tutte da titolare), 3 gol e 2 assist, N. Pierozzi sta però vivendo un periodo di flessione che coincide con i risultati disastrosi della Reggina (7 sconfitte nelle ultime 8 gare) e nell’ultimo match contro il Cagliari è stato protagonista in negativo, con un rigore procurato in occasione dello 0-3 dei sardi. Rimanendo sempre a Reggio Calabria, a differenza del compagno di giovanili viola, Gabriele Gori è tutt’altro che protagonista nella formazione di Filippo Inzaghi. Per l’attaccante classe ’99 29 presenze ma solamente 5 da titolare, con 3 gol a referto, l’ultimo realizzato tre settimane fa nel derby calabrese contro il Cosenza, sua ex squadra.

Proprio a Cosenza si è trasferito Vittorio Agostinelli: trasferimento breve che il 2002 ha voluto fortemente per rifarsi dopo una prima parte di stagione da disoccupato con Filippo Inzaghi. Con la nuova maglia Agostinelli ha per adesso messo in cascina però solamente 28 minuti in due spezzoni, con l’ultima presenza che risale ad un mese fa.

GLI ALTRI - Un altro giocatore che ha lasciato la colonia viola di Reggio Calabria è Eduard Dutu, sceso di categoria al Gubbio, dove ha già giocato 9 gare in 5 mesi come centrale di destra nel 3-5-2 di Piero Braglia. Anche Spalluto ha deciso di tornare in Lega Pro, dove proprio al Gubbio aveva fatto molto bene nella scorsa stagione, è Samuele Spalluto: l’ex attaccante della Primavera di Alberto Aquilani è passato in prestito dalla Ternana (in B) al Novara (Lega Pro), dove ha trovato il primo gol stagionale nell’incrocio di campionato contro la Juventus Next Gen. Infine, per trovare altri gol in salsa viola dobbiamo volare a Cipro: sull’isola del Mediterraneo Aleksandr Kokorin è rinato, riuscendo nella tutt’altro che impervia missione di fare meglio rispetto al nulla cosmico fatto vedere a Firenze. In otto mesi all’Aris Limassol Sasha ha prodotto 11 gol e 5 assist in 23 partite, diventando subito idolo dei tifosi ciprioti.