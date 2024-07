SABATINI A RFV: "NICO E COLPANI OK INSIEME. SU PONGRACIC OPERAZIONE DI PIRATERIA VIOLA"

FirenzeViola.it

Il noto direttore sportivo Walter Sabatini è intervenuto ai microfoni di Radio FirenzeViola, durante “Viola Weekend”. Queste le sue parole:" Mi sono goduto gli Europei, è stata una competizione molto importante. Ora mi guarderò le Olimpiadi. L'importante per me è guardare il calcio. Mi dispiace per l'Italia, Spalletti avrà tempo e modo per recuperare quanto fatto. Ora ci sono le qualificazioni per il Mondiale a cui dobbiamo andare e un Mondiale senza l'Italia non è un Mondiale".

Cosa ne pensa dello stato attuale della Viola?

"La Fiorentina si sta muovendo molto bene nel mercato. Palladino è un allenatore di nuova generazione che ha un proprio stile e anche questo conta. Colpani dimostra che il talento in Italia c'è, è un giocatore che non fa mai giocate inutili. Credo che in realtà in Italia ci siano dei talenti, ma che non siamo bravi a valorizzarli."

Possono giocare insieme Colpani e Nico?

"Certo, possono giocare assolutamente insieme. Se i giocatori sono forti, possono essere complementari. I giocatori non possono giocare insieme se sono scarsi, poi anche se hanno lo stesso ruolo si dà comunque profondità alla rosa. La Fiorentina è una squadra che investe, Commisso ha fatto tanto sotto questo punto di vista."

Pongracic In e Milenkovic Out?

"Milenkovic è un giocatore contraddittorio ma molto forte, merita la Premier. Il Nottingham è una squadra di grande tradizione. Pongracic è un giocatore forte, sono un po’ rammaricato per il suo mancato approdo al Rennes del mio allievo Massara. La Fiorentina ha fatto un’operazione di pirateria, ma il calciomercato è questo qui."

Moise Kean farà bene a Firenze?

"Sono un ammiratore della Fiorentina e di Firenze. Ho visto in quella città crescere giocatori come Antognoni, Batistuta, Passarella, e il pubblico ha riconosciuto il loro valore. Il pubblico di Firenze è molto rumoroso, e certe volte mi sono fischiate le orecchie quando venivo da avversario. Kean non è ancora esploso, ma per l’esuberanza fisica e la forza che ha, se riuscirà a metterla a disposizione del gioco, potrà fare bene."

Tanner Tessmann come nuovo innesto?

"Posso dire che è un buon giocatore, se diventerà un ottimo giocatore da squadra importante lo dirà il tempo. È comunque una Fiorentina proiettata nel futuro, che vuole dominare in Europa e per farlo può sondare questi obiettivi."

Gli altri nomi dal mercato: Lovric e McKennie

"Lovric non è né un giocatore italiano né giovane ma è serio e fa reparto. Lo stesso vale per McKennie, un giocatore che sa fare gol e assist".

Amrabat?

"Non so quali siano le questioni che legano il giocatore alla Fiorentina, è un giocatore che può fare comodo a chiunque. È un giocatore che fa reparto e può essere utile per tutti, non solo per la Fiorentina o il Manchester United."

Infine, una panoramica sulle Big della Serie A

"Penso che l'Inter sarà protagonista, ha un chilometro di vantaggio sulle altre. Anche la Juventus sta facendo bene. La Roma sta facendo delle cose, ma devono comprare tre o quattro giocatori per De Rossi."



