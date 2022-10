RUOLO E NUMERI DEI CINQUE ESTERNI DI ITALIANO

INDISCREZIONI DI FV IND. FV, TRE ANNI FA KVARA FU PROPOSTO ALLA VIOLA Khvicha Kvaratskhelia è al momento uno dei giocatori più in forma del nostro campionato (e non solo), con numeri impressionanti (14 partite con la maglia del Napoli, condite da 7 gol e 8 assist). Un impatto così era impossibile aspettarselo. Il georgiano... Khvicha Kvaratskhelia è al momento uno dei giocatori più in forma del nostro campionato (e non solo), con numeri impressionanti (14 partite con la maglia del Napoli, condite da 7 gol e 8 assist). Un impatto così era impossibile aspettarselo. Il georgiano... NOTIZIE DI FV HALL OF FAME, DA RANIERI A BIRAGHI: LE DICHIARAZIONI Evento speciale per la Fiorentina quello della Hall of Fame che ha visto tanti personaggi che hanno fatto la storia del club gigliato entrare nel novero dei più importanti. A margine dell'evento hanno parlato grandi ex come Desolati e Mareggini, poi dal palco... Evento speciale per la Fiorentina quello della Hall of Fame che ha visto tanti personaggi che hanno fatto la storia del club gigliato entrare nel novero dei più importanti. A margine dell'evento hanno parlato grandi ex come Desolati e Mareggini, poi dal palco... RASSEGNA STAMPA RASSEGNA STAMPA, Le prime pagine dei quotidiani Ecco le prime pagine dei quotidiani sportivi di oggi 25 ottobre 2022. Ecco le prime pagine dei quotidiani sportivi di oggi