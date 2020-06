ROMA-FIRENZE, NULLA DI FATTO

Considerando l'assenza nelle prossime due giornate di Martin Caceres a causa della squalifica, sabato sarà solo Milan Badelj a ritrovarsi faccia a faccia col suo passato. Il centrocampista croato non s'è mai detto soddisfatto dell'esperienza trascorsa in biancoceleste ed effettivamente i numeri stentano a dargli torto. Dati alla mano, il classe '89 ha centrato nelle fila capitoline la peggiore stagione della sua carriera per presenze, e cioè 26. Quest'anno, in maglia viola, rischia di fare addirittura peggio, visto che è fermo a quota 21 e non è neppure così scontato che mister Beppe Iachini decida di concedergli il campo altre 5 volte da qui al termine del campionato.

Perdipiù a Roma, giunto alla 27^ giornata di Serie A, Badelj aveva rimediato 9 panchine: ad oggi ne conta solo 2 in meno e il trend da lui imboccato fa presumere che raggiungere il medesimo risultato non sia affatto inverosimile. Complice una coesistenza difficile con il compagno di reparto Erick Pulgar, l'ex Amburgo è inciampato per la seconda stagione consecutiva, tant'è vero che la Fiorentina non farà valere il diritto di riscatto e la Lazio, a meno di ribaltoni dell'ultimo minuto, girerà il suo cartellino al Lokomotiv Mosca durante la prossima sessione di mercato. Poteva essere una bella storia, purtroppo per Badelj si è rivelato un nuovo nulla di fatto.