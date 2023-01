ROCCO È PRONTO A TORNARE: CON LA SAMPDORIA AL FRANCHI

Era inizio novembre e Rocco Commisso salutò l'Italia con una vittoria, pur faticosa, al Franchi contro la Salernitana che si concluse con un giro di campo del numero 1 di Mediacom acclamato dai tifosi.Tre mesi dopo, con un'altra vittoria di misura in casa, il presidente della Fiorentina è pronto a tornare a Firenze. Nel mezzo la pausa per il mondiale, una norma salva-debiti che ha fatto storcere il naso e una ripartenza in campionato un po' zoppicante.

Giovedì Commisso sarà con tutta probabilità al Franchi per assistere all'esordio in Coppa Italia contro la Sampdoria e potrà così riprendere in mano le tante questioni rimaste in sospeso. Una su tutte quella legata al futuro e al presente di Sofyan Amrabat, con un rinnovo in ponte e una decisione da prendere sull'accettare eventuali offerte dall'estero. Ad oggi il marocchino è sempre più vicino alla permanenza ma la sensazione è che il ritorno di Commisso possa dare una spinta ulteriore. Così come potrà definitivamente sancire il rinnovo di Bonaventura.

Poi sarà da capire quali operazioni riuscirà a portare a termine la società gigliata, anche se il mercato potrà esplodere solo in caso di cessioni sostanziose e questo ormai è quasi acclarato. Senza ignorare la questione infrastrutture, tra il restyling del Franchi e soprattutto l'inaugurazione del Viola Park in Primavera.

Infine il campo, con Italiano e la Fiorentina che si giocano sostanzialmente le ultime speranze di restare attaccate al treno Europa in questo gennaio di fuoco. Una seconda parte di stagione che Rocco Commisso vedrà insomma dal vivo, per stare vicino ai "suoi" ragazzi (da non dimenticare anche la Supercoppa Primavera") e alle vicende del club che sono entrate in una fase risolutiva.