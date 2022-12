RITORNO, RISCATTO, FUTURO: TRE ASPETTI DA VALUTARE NELLA SFIDA AL LUGANO

Alle 18 di oggi la Fiorentina torna in campo contro il Lugano per il settimo e penultimo impegno di questa preparazione invernale: in una gara amichevole che di per sé non dovrebbe avere troppi motivi di interesse ci sono però tre aspetti che destano curiosità per i tifosi viola.

RITORNO- La notizia è arrivata ieri tramite un tweet della società che ha comunicato l’elenco dei convocati: Gaetano Castrovilli torna finalmente a disposizione di Vincenzo Italiano. A 249 giorni dal crack al ginocchio, il numero dieci potrebbe rivedersi in campo oggi per un breve scampolo di gara. Era il 16 aprile scorso quando, durante il match contro il Venezia, Castro si procurò uno degli infortuni più seri che un calciatore possa subire: lesione del legamento crociato anteriore, del legamento collaterale mediale e del menisco esterno del ginocchio sinistro. Ad aprile il triplo ko, un’estate passata a lavorare a parte tra Moena ed Austria, una prima parte di stagione da spettatore e adesso, a dieci mesi dall’infortunio, Castrovilli sembra aver praticamente concluso (con qualche settimana di anticipo rispetto alla tabella di marcia) l’iter riabilitativo. Rivedere oggi, anche solo per una manciata di minuti, la dieci viola darebbe un senso all’amichevole con gli svizzeri.

RISCATTO- Ventuno gol segnati in sette amichevoli, ma l’interrogativo resta l’attacco, o meglio il nove. Nonostante abbia avuto ampio minutaggio nelle sfide di dicembre, Arthur Cabral è alla ricerca di una rete che, seppur di poca importanza a livello di squadra visto il contesto, aiuterebbe a togliere dal brasiliano un peso che minuto dopo minuto diventa sempre più ingombrante. Anche nel post-partita del pari col Monaco gli addetti ai lavori si sono concentrati sulla difficoltà palesata dall’attaccante brasiliano nel costruirsi palle-gol ed arrivare al tiro, chissà che l’incrocio contro il Lugano, squadra a cui ha segnato già sei reti ai tempi del Basilea, non possa finalmente “spannare” King Arthur.

FUTURO- A dieci giorni dal mercato, i rumors si intensificano ed in casa Fiorentina si parla soprattutto di uscite: Szymon Zurkowski, Youssef Maleh, Marco Benassi, Pierluigi Gollini su tutti, per questo il minutaggio che Italiano concederà a questi probabili esuberi potrà dirci di più sulle prossime scelte di mercato. La non convocazione del polacco (che dalla società spiegano sia dovuta ad una lombalgia) suona quasi come una volontà di preservare quello che a breve potrà diventare una pedina del mercato di gennaio, gli altri “partenti” saranno invece a disposizione del tecnico viola.

Ritorno, riscatto, futuro, tre temi e tre chiavi di volta per leggere questo Fiorentina-Lugano.