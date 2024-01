RITORNO A FIRENZE PER DELLA VALLE: "LEGATO A QUESTA CITTÀ"

Fonte: dalla nostra inviata, Luciana Magistrato

Primo ritorno a Firenze per Diego Della Valle dopo quasi cinque anni (il passaggio di mano a Rocco Commisso è datato 6 giugno 2019). L'ex presidente della Fiorentina, azionista di maggioranza di Hogan e Tod's, è arrivato in questi minuti alla stazione Leopolda, in zona Porta al Prato, per partecipare all'evento di Pitti Immagine. L'imprenditore ha parlato sostanzialmente di moda, mentre su Firenze ha rilasciato la seguente dichiarazione: "Sono sempre molto legato a questa città". Di seguito foto e video raccolti sul posto da FirenzeViola.it: