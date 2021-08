RITORNI DI FIAMMA E NUOVE PRETENDENTI: IL PUNTO SU AMRABAT

Poco più di un giorno e mezzo, e il calciomercato vedrà la sua fine. Per la Fiorentina rimane poco, anche se qualcosa da fare c'è, in un senso o nell'altro: scritto e ribadito dell'esterno offensivo (a Italiano manca il quinto esterno per vedere esaudita una sua pubblica e specifica richiesta) in enrata, anche in uscita la squadra mercato viola sta lavorando, alla ricerca di una nuova sistemazione per Sofyan Amrabat.

Le squadre che sembravano interessate a lui fin dagli scorsi giorni in queste ore hanno tutte messo a segno colpi che allontanano l'ipotesi di accogliere il centrocampista marocchino (Zambo Anguissa per il Napoli, Koopmeiners per la già comunque poco percorribile Atalanta, Praet al Torino anche se una fiammella granata rimane viva qualora dovesse essere ceduto Rincon) ma nelle ultime ore ne sono spuntate di nuove.

La Sampdoria (comunque vicina a Florentino Luis, profilo anch'esso muscolare, in prestito dal Benfica) e l'Espanyol sono le ultime della lista, ma c'è da giurare che Pradè e Barone tenteranno di utilizzare tutte le ore a loro disposizione per poter liberare quel posto a centrocampo, reparto davvero troppo affollato dopo l'arrivo di Torreira. L'idea di cedere Duncan (entrato bene con il Torino e verso cui Italiano gode di una certa stima) si sta facendo più recondita ed è ora sempre meno considerata, pure come soluzione d'estremo ripiego. La priorità, almeno fino a domani, è un'altra ed ha nel mirino il profilo di Amrabat.