RIPARTENZA

In tempi rapidissimi la Fiorentina affronta la questione più importante, quella legata al futuro di un tecnico che al di là di qualche critica piovuta di recente resta tra i più osservati in ambito nazionale. Nel corso di un pranzo nel quale hanno partecipato Commisso, Barone e il ds Pradè il clima è rimasto sempre positivo, e sono stati evidentemente i programmi futuri ad aver rassicurato Italiano per il quale si era già messo in coda persino il Napoli campione d’Italia.

Al di là di qualche mugugno, tipico di una piazza difficilmente contentabile, la conferma del tecnico regala quella continuità tecnica necessaria per ripartire sì dalle ceneri di due finali perse ma anche da due anni di crescita, ma soprattutto una sorta di garanzia sulle rinnovate ambizioni che potrebbero guidare la Fiorentina nel corso della prossima stagione, a prescindere da cosa deciderà la Uefa nei confronti della Juventus. Perchè alle radici della fumata bianca filtrata oggi c'è da credere ci sia anche comunione d'intenti nel voler rinforzare la squadra e alzare l'asticella delle ambizioni.

Sarà perciò anche il futuro immediato di squadra e tecnico uno degli argomenti che il Presidente Commisso affronterà nella sua conferenza stampa di oggi, occasione buona per fare il punto non solo sulla stagione appena conclusa ma anche sull’incontro di ieri con il Sindaco Nardella. Un’ultima tappa prima del rientro negli Stati Uniti in attesa di altro ritorno, quando presumibilmente il numero uno viola sarà nuovamente in città per aprire ufficialmente le porte del Viola Park già destinato ad ospitare il ritiro della prima squadra nel mese di luglio.