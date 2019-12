RIPARTENZA

Il tempo di smaltire pranzi e cenoni e la Fiorentina faticosamente riparte. Con cinque sconfitte e un solo pareggio raccolti negli ultimi due mesi i viola non potevano godersi troppo il Natale, tanto più alla vigilia di una ripresa di campionato dove servirà subito calarsi nella giusta dimensione andando ad affrontare il Bologna in trasferta e la Spal in casa prima del match di Coppa Italia con l'Atalanta. Il calendario, in tal senso, metterà subito di fronte a Iachini e ai suoi test importanti e impegnativi.

E se il tecnico già da domani si metterà a studiare l'organico a disposizione fornendo poi le sue indicazioni alla dirigenza nel corso del summit fissato per i prossimi giorni, sono già chiari almeno gli obiettivi che la Fiorentina ricercherà sul mercato di gennaio: un difensore, un centrocampista, un attaccante. Con Pedro che potrebbe finire in prestito a meno di tutt'altre indicazioni da parte del tecnico diventa così la punta la priorità del mercato invernale, con più di un nome già segnato in agenda.

In principio fu Zaza a convincere Commisso, e non solo per il gol nella sfida di Torino poi vinta dai granata, poi l'attenzione si è spostata su Cutrone visto che difficilmente la Spal potrebbe privarsi di Petagna già a gennaio. Quanto a Piatek, che certamente i viola accoglierebbero nel caso in cui l'arrivo milanese di Ibrahimovic cambiasse le carte in tavola, tutto dipenderà dagli scenari che si formeranno nelle settimane di gennaio. Quando si spera di vedere già la mano di Iachini ma anche i primi innesti fondamentali per giocarsi un girone di ritorno con tutt'altro umore.