RINNOVATI ENTUSIASMI

Il pareggio di ieri lascia senza ombra di dubbio l'amaro in bocca. Detto questo, è altresì evidente che il morale di certi elementi in casa Fiorentina, dopo l'arrivo di mister Beppe Iachini, ha subito un sensibile mutamento in positivo. Rocco Commisso, ad esempio. Il presidente gigliato durante il post partita della sfida contro il Bologna ha dichiarato: "La squadra è già totalmente differente". Una frase che non lascia spazio a tante interpretazioni. E una stoccata indiretta a Vincenzo Montella è insita. Ma, come ripetiamo ormai da giorni, pure l'atteggiamento di Federico Chiesa è cambiato (LEGGI QUI). Il giocatore è tornato a parlare al sito ufficiale dopo diverso tempo, mostrando oltretutto un sorriso che pareva smarrito.

Così come Pol Lirola, la cui prima metà di campionato a Firenze non è stata irresistibile, tutt'altro, ieri ha voluto esprimere la sua contentezza per l'avvento del tecnico marchigiano, che aveva avuto modo di conoscere al Sassuolo: "Mi sono trovato anche meglio oggi, sono già stato con il mister". Anche in questo caso una dichiarazione non così sibillina, dato che con Montella il terzino ha visto un forte calo delle sue prestazioni. Infine Marco Benassi, fino ad oggi relegato al ruolo di panchinaro, è stato il primo vero cambiamento operato da Iachini il quale ha preferito l'ex Torino a Milan Badelj in occasione del primo impegno ufficiale sulla panchina viola. "Ho passato 4-5 mesi non facili, ma ho sempre lavorato al massimo per vivere momenti come questi", il piccolo sfogo a DAZN cui il centrocampista si è lasciato andare.