RINNOVATA FIDUCIA E CONTRATTO: RANIERI SI CANDIDA AD ESSERE PROTAGONISTA

È sempre più in via di definizione l’addio a Firenze da parte di Igor. Sono infatti attese ulteriori novità sul fronte Brighton, ma in ogni caso, non è di certo un mistero che il brasiliano stia soltanto aspettando un acquirente vero e proprio. La Fiorentina si congederà così da uno degli elementi più presenti nel biennio viola di Vincenzo Italiano, un calciatore che ha messo insieme 57 presenze nelle ultime due Serie A dei gigliati.

L’ex Spal si accinge quindi a salutare Firenze, con la società che già da tempo cerca il suo sostituto sul mercato. Ma se da una parte, come appena detto, i viola osservano concretamente più profili, dall’altra non è passata inosservata la stagione di Luca Ranieri. L'ex Salernitana, partito dalle retrovie l’estate scorsa perché sul mercato, ha sempre ben figurato quando è stato chiamato in causa, guadagnandosi non solo la conferma in viola, ma anche il rinnovo di contratto, come confermato dallo stesso agente pochi giorni fa.

Il difensore sarà dunque premiato non solo economicamente, ma anche a livello di fiducia, aspettando di capire cosa succederà sul mercato e cosa ne trarrà Vincenzo Italiano: il centrale che arriverà sarà un profilo già pronto e quindi ben rodato per la Serie A, oppure l’ultima annata di Ranieri con conseguente rinnovo lo porranno in una situazione, almeno iniziale, di vantaggio nelle gerarchie?

Molti a Firenze sono rimasti piacevolmente stupiti dalla sua stagione passata, chissà che non sia il preludio a un nuovo, e diverso, capitolo della storia tra Ranieri e la Fiorentina.