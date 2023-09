RINNOVANO I FEDELISSIMI

Chiuso ed archiviato il calciomercato estivo, come da tradizione recente di questo mondo, è tempo di avviare i discorsi relativi ai contratti da rinnovare. E le prime mosse messe in atto dalla Fiorentina riguardano due calciatori del reparto d'attacco che sono nei fatti anche due fedelissimi dell'allenatore Italiano: da una parte l'asso e uomo-immagine attuale del club, l'argentino Nico Gonzalez, dall'altra colui che il tecnico ha eletto come persona ideale da portarsi dietro in battaglia, Christian Kouame.

Gonzalez ha già messo la sua firma sul nuovo accordo con la Fiorentina. Un contratto a lungo termine, altri cinque anni e scadenza portata adesso al 30 giugno 2028 con lo stipendio che raggiungerà la punta di 3 milioni netti l'anno. Ancora al lavoro invece la dirigenza gigliata per prolungare con Kouame: il contratto dell'ivoriano scade il prossimo 30 giugno, ma l'intesa con società e tecnico procede a gonfie vele e sembra davvero complicato che possano sorgere intoppi, specie dopo un'estate in cui la Fiorentina ha detto no a più di un'offerta da 10 milioni di euro (quelle francesi ma anche il Genoa).

Capitolo conclusivo dedicato a un altro contratto da dover toccare nei prossimi tempi: come anticipato, Duncan non è in scadenza al 2024 ma nel suo accordo è inserita pure un'opzione per arrivare al 2025. Ciononostante, previsti aggiornamenti tra le parti nei mesi che arriveranno.