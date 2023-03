RIFLETTORI NAZIONALI. QUANDO TORNANO I VIOLA PER IL MONDO

FirenzeViola.it

© foto di Federico De Luca 2023

Comincia l'ultima settimana senza partite per la Fiorentina di Vincenzo Italiano che poi sarà catapultata nell'aprile concitato che si para all'orizzonte. Nove partite in 30 giorni sono un'incognita non da poco e forse anche per questo lo staff ha deciso di concedere un giorno libero per poi tornare, da domani, a proiettarsi sull'Inter e sui tanti impegni che si seguiranno a partire da sabato.

Il primo step sarà capire come stanno gli acciaccati Terzic, Biraghi e Jovic le cui condizioni per ora non creano preoccupazione (per Biraghi e Jovic si tratta di influenza) ma andranno monitorate soprattutto per capire il livello di forma che potranno avere al rientro dalla pausa.

Il secondo step sarà invece quello di ritrovare i cinque nazionali partiti per giocare per i loro paesi e pronti a tornare scaglionati in settimana avendo tutti dato qualche segnale, in particolare Kouame e Nico che hanno anche marcato il tabellino. La situazione più ingarbugliata è proprio quella dell'argentino che dovrà tornare in Italia dopo l'ultimo impegno contro Curacao nella notte del 29 marzo, non potendo tornare ai campini prima del pomeriggio del 30 e rischiando di essere a disposizione al 100% solo alla vigilia della partita contro l'Inter.

Anche Amrabat sarà costretto a fareun po' le corse visto che giocherà domani sera contro il Perù e già contro il Brasile ha sofferto un po' di febbre. Probabile vederlo ai campini il 29 pomeriggio o al più tardi il 30, quindi due giorni prima dell'Inter. Lo stesso per Kouame. Le altre situazioni sono decisamente meno complicate visto che sia Barak che Milenkovic termineranno oggi il loro viaggio in Nazionale.

Tutte questioni che Italiano terrà di conto nella scelta dell'undici che sabato sera tornerà in campionato: di fronte c'è un periodo terribile e ogni goccia di energia andrà distillata nella maniera migliore. A cominciare dai nazionali impegnati in queste due settimane.

Questo il riepilogo degli impegni dei viola:

Amrabat - vs. Perù, 28 marzo, ore 21:30

Kouame - vs. Comore 28 marzo, ore 21

Barak - vs. Moldavia stasera, ore 20:45

Milenkovic - vs. Montenegro stasera, ore 20:45

Nico Gonzalez - vs. Curacao 29 marzo, ore 01:30 italiane

Jovic - già rientrato