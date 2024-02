FirenzeViola.it

© foto di Federico De Luca 2024 @fdlcom

Il 19 febbraio 2023 iniziava il periodo d'oro della scorsa stagione con un 1-1 contro l'Empoli all'Artemio Franchi, rete di Arthur Cabral. Esattamente un anno dopo, la speranza di Vincenzo Italiano e della Fiorentina è la stessa: riuscire a riprendere il cammino interrotto in questo 2024 avaro di gioie e soddisfazioni, pieno invece di delusioni per una classifica che dopo aver fatto sognare in grande a fine 2023, oggi rischia di vedere i viola scivolare fino al decimo posto dopo i futuri recuperi della 21esima giornata.

Una situazione più che complicata per Italiano che in questi due giorni liberi riflette su come poter cambiare marcia a partire dalla Lazio lunedì prossimo, un avversario per niente semplice da affrontare per la Fiorentina che storicamente ha sempre fatto molta fatica contro i biancocelesti. Nico Gonzalez è ancora in ritardo nel recupero dall'infortunio, Bonaventura sembra solo l'ombra del giocatore che ad inizio stagione si era riguadagnato la Nazionale, Arthur è invece alle prese con dei problemi fisici che lo tengono lontano dalla forma ottimale.

Sono i tre giocatori protagonisti della cavalcata iniziale della Fiorentina poi crollati con il tempo e oggi chiamati a recuperare lo smalto perduto per poter invertire la rotta. In questa settimana il lavoro principale al Viola Park sarà proprio recuperare appieno queste tre pedine fondamentali e ripartire da loro, per emulare il percorso fatto solo 365 giorni fa, partendo proprio il 20 febbraio e dopo un 1-1 contro l'Empoli. Citando un noto film di Massimo Troisi, il pensiero di Italiano é: "Ricomincio da (quei) tre".