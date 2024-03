RICOMINCIARE

FirenzeViola.it

© foto di Federico De Luca 2024 @fdlcom

Lo hanno fatto le ragazze di mister De La Fuente seppure il risultato al cospetto dell'Inter non sia stato dei migliori, dovrà farlo gioco forza Vincenzo Italiano e il suo gruppo. Archiviato il week-end senza campionato, e in attesa dell'ultimo saluto a Joe Barone che si terrà domani alle 10:00 americane nel cuore di Brooklyn, la squadra viola si prepara agli ultimi giorni di preparazione (e al rientro dei nazionali) prima di un nuovo tour de force. Tra campionato e coppe la Fiorentina tornerà a correre praticamente ogni tre giorni, con un triplo impegno nel giro di una settimana, in avvio, che sulla carta potrebbe già disegnare scenari importanti.

MILAN E JUVE, NEL MEZZO L'ATALANTA

Se in campionato l'arrivo al Franchi di Pioli e dei suoi (in un sabato sera che si preannuncia dal tasso emozionale elevato) anticiperà la trasferta di Torino contro la Juventus degli ex Vlahovic e Chiesa, l'intermezzo di Coppa Italia riproporrà quell'Atalanta che i viola non hanno affrontato per via del malore che domenica scorsa ha colpito Barone. Duecentosettanta minuti tutt'altro che scontati, contro avversarie che precedono la Fiorentina in classifica e per questo da affrontare con la massima attenzione. Per capire come e quanto il gruppo di Italiano saprà reagire al lutto che li ha colpiti cercando la rincorsa alle zone europee, ma anche per gettare le basi di un'eventuale sorpasso ai nerazzurri nella corsa a un'altra finalissima, la seconda consecutiva, di Coppa Italia.

UN CALENDARIO PIÙ MORBIDO E IL RITORNO IN EUROPA

Solo dopo il 7 aprile la Fiorentina tornerà ad affrontare avversari sulla carta più morbidi, come il Genoa, la Salernitana, il Sassuolo, il Verona e il Monza, seppure la doppia sfida ai cechi del Viktoria Plzen imponga di non abbassare praticamente mai la guardia. Anche e soprattutto in Europa, del resto, la Fiorentina ha l'opportunità di concedere un importante bis al cammino dell'anno scorso, quando solo nell'atto finale di Praga svanì il sogno di mettere in bacheca il primo trofeo dell'era Commisso, e un successo che manca ormai da ventitre anni.