RICKY DETERMINANTE, NICO UN CECCHINO, OK JACK E TERRACCIANO

TERRACCIANO – Si prende qualche rischio su Pinamonti ritardando il rinvio intorno al decimo ma arriva bene sul diagonale di Frattesi al ventesimo. Si ripete in uscita su Pinamonti qualche minuto più tardi. Nel secondo tempo viene battuto da Berardi dal dischetto poi stringe i denti nonostante qualche problemino fisico, 6,5

VENUTI – Nei primi minuti Laurientè gli prende qualche metro con troppa facilità come conferma l'occasione di Frattesi. Costretto a uscire per problemi fisici, 5,5

Dal 8'st DODO' – Il tempo di entrare e ci mette la mano galeotta che regala il pari al Sassuolo. Non un grande impatto, 5

MILENKOVIC – Un passaggio sbagliato in avvio porta il Sassuolo al primo tiro con Berardi ma è anche sua la prima conclusione a rete più tardi. Ammonito per proteste dopo una decina di minuti di gioco non gioca la sua miglior partita, 5,5

IGOR – Meno preciso del solito sbaglia fin troppi appoggi che spesso consentono al Sassuolo di ripartire. Di testa è pericoloso nel primo tempo ma in generale oggi è tra i più in difficoltà, 5,5

BIRAGHI – Costantemente impegnato da Berardi manda alta da buona posizione la prima punizione della gara. L'affanno prosegue ininterrotto fino al cambio, 5,5

Dal 30'st TERZIC – Destino vuole che il suo tiro in area propizi il rigore della vittoria, 6

BIANCO – Confermato tra i titolari chiama bene al tiro Milenkovic nei primi minuti ma alla lunga è meno evidente nella manovra, 5,5

Dal 1'st CASTROVILLI – Schierato davanti alla difesa al fianco di Duncan cerca di regalare freschezza al gioco rimediando anche il giallo. Nel recupero sfiora il gol, 6+

DUNCAN – Perde un brutto pallone al limite nell'occasione che porta Frattesi al tiro e non migliora in precisione fino all'intervallo. Secondo tempo in apnea, 5,5

Dal 26'st NICO GONZALEZ – Con un'iniziativa personale scuote lo stadio poi sfiora il gol di testa e soprattutto è freddo dal dischetto nel regalare una vittoria fondamentale. Cecchino, 7

IKONE' – Arriva presto al tiro senza però inquadrare la porta al primo tentativo. Non va meglio col passare del tempo e anche in termini di traversoni resta fin troppo sterile. Pur non essendo sostituito esce dalla partita nella ripresa, 5

BONAVENTURA – Meno movimento rispetto a quanto ci si aspetta e una punizione giocata male nel primo tempo, più dinamico nella ripresa con una bella idea che porta al tiro Kouamè. Finale in crescendo, 7

KOUAME – Si vede poco nella prima mezz'ora di gara, meglio in avvio di ripresa quando propizia l'errore di Ferrari sul gol di Saponara. Non preciso al tiro sul bell'invito di Bonaventura nella ripresa sembra lontano parente del trascinatore d'inizio stagione anche se nel finale torna pericoloso, 5,5

CABRAL – La squadra lo cerca spesso con lanci dalle retrovie, lui prova a difendersi nei duelli ma a fine primo tempo rimedia un colpo che lo costringe a uscire, 6

Dal 1'st SAPONARA – Bravo e tempista nell'indovinare il diagonale vincente che porta la Fiorentina avanti. Mette del suo anche nell'azione del rigore e offre un gran pallone a Gonzalez, 7

ITALIANO – Senza Jovic conferma Cabral in attacco con Ikonè e Kouamè, in mezzo ancora Duncan e Bianco con Milenkovic e non Quarta accanto a Igor. Dopo un brutto primo tempo deve cambiare Cabral e Venuti infortunati, oltre a Bianco, e inserisce Castrovilli, Dodò e Saponara. Quest'ultimo regala il vantaggio poi annullato da Berardi con il rigore del fallo di Dodò, ma nel finale il subentrante Nico Gonzalez, dal dischetto, trova tre punti che restano la nota migliore di una giornata in cui la Fiorentina è tutt'altro che brillante, 6