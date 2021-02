RIBERY, ANCORA PROBLEMI: TORNA IN DUBBIO PER LA SAMP

Non arrivano buone notizie per la Fiorentina a pochi giorni dalla delicata sfida di Marassi contro la Samp. Franck Ribery infatti rischia di rimanere ancora ai box. Secondo quanto raccolto da FirenzeViola.it, nell'allenamento di questa mattina il francese si è nuovamente fermato a causa di un problema muscolare, probilmente riconducibile allo stesso infortunio che lo ha messo fuori dai giochi nell'ultima gara dei viola contro l'Inter.

Il francese (che due giorni fa era tornato a lavorare con il gruppo) non riesce dunque a mettersi in via definitiva alle spalle gli acciacchi fisici che ormai da settimane lo tormentano. Pertanto, dopo alcune ore di ottimismo, torna in dubbio la sua presenza in vista del delicato match di domenica a Genova. La rifinitura di domani, in programma alle ore 11:00, sarà dunque fondamentale per capire se il numero 7 potrà essere della partita o meno.