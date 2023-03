RESTYLING FRANCHI IN BILICO: PIÙ DI UN TIFOSO SU DUE È CONTRARIO

FirenzeViola.it

© foto di Federico De Luca

È calato il gelo politico e una profonda incertezza sul destino del Franchi, il cui restyling era stato inserito nel PNRR e oggi invece sarebbe finito di nuovo in discussione a seguito di alcune osservazioni della Commissione UE, che secondo Palazzo Vecchio non riguarderebbero però l'intera quota del progetto, ma 55 milioni di euro sui 200 complessivi. Un piano, quello del restyling, che anche alla luce degli avvenimenti delle ultime due settimane non sembra proprio aver fatto presa sul popolo della Fiorentina, almeno non sui quasi tremila partecipanti al sondaggio lanciato su queste pagine nelle scorse ore sul gradimento delle varie soluzioni prospettate e possibili.

Più di uno su due dice no al restyling

Una notevole fetta di votanti, più di uno su due, ha cliccato sull'opzione "no al restyling", una preferenza che si può leggere sia come poca propensione agli spostamenti (e il tema prende campo guardando anche le altre percentuali) sia come appoggio incondizionato alle idee originali di Commisso, che avrebbe voluto rifare ex novo il Franchi (su questo lo ferma la tutela del Ministero dei Beni Culturali) o spostare lo stadio in un'altra sede. Il 58% del popolo viola rappresentato nel nostro campione si oppone a questa prospettiva.

Se spostamento dev'essere, meglio Firenze

Anche osservando le altre opzioni di voto, tutte quelle che suggerivano stadi nei quali andare temporaneamente, si possono raccogliere informazioni di peso sulle intenzioni del tifo: la prima scelta tra quelle presentate risulta, e neanche di poco, lo stadio dei Marescialli dei Carabinieri a Castello. Più di un votante su quattro (27,65%) ha indicato una struttura che però - come chiarito da più parti - non potrebbe ospitare i viola senza investimenti per renderla conforme. Non sembra casuale che sia lo spostamento più breve, e altre conferme arrivano dalla distribuzione dei voti rimanenti: un 10% gradirebbe Empoli, il rimanente 4% ha invece direzionato la sua scelta su Modena.