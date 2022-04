RESTYLING FRANCHI, FIRMATA ASSEGNAZIONE AD ARUP: ORA 60 GG PER PROGETTO FATTIBILITÀ

Oggi è stata firmata la determina che aggiudica ad Arup, studio vincitore del concorso internazionale per il restyling del Franchi, la progettazione del nuovo stadio. Sono stati infatti controllati i requisiti dello studio vincitore e dunque fatta l'assegnazione ufficiale. Da oggi quindi decorrono i 60 giorni per presentare il progetto di fattibilità tecnica ed economica.

Il progetto di fattibilità tecnica ed economica completo è infatti il presupposto necessario per l’affidamento delle successive fasi di progettazione e dei lavori e che tali lavori, in quanto finanziati dal Piano Nazionale di Ripartenza e Resilienza, dovranno essere iniziati entro il 2023 e terminati entro il 2026.

Dopo la presentazione dei progetti e la pubblicazione della graduatoria provvisoria l'8 marzo e la pubblicazione dei verbali i entrambi i gradi di Concorso con i relativi allegati nella piattaforma telematica Concorrimi e sul Profilo del Committente del Comune di Firenze, nella sezione “Amministrazione Trasparente”, sotto-sezione “Bandi di gara e contratti”, in corrispondenza della documentazione di gara, alla voce “Ammessi/esclusi”, e gli stessi atti sono stati comunicati in pari data tramite piattaforma Concorrimi a tutti i concorrenti, sono state infatti effettuate le verifiche relative al possesso dei requisiti per il primo classificato nel concorso, e dunque su ciascuna delle imprese del costituendo RTI Ove Arup & Partners International Limited (Mandataria) - Arup Italia Srl, Mario Cucinella Architects S.UR.L., Cupelloni Architettura Srl (Mandanti) . I requisiti controllati sono quelli di idoneità professionale, requisiti relativi alla capacità economico-finanziaria (possesso del fatturato richiesto), tecnico-organizzativi (regolare esecuzione dei servizi analoghi e dei servizi di punta) nonché di idoneità professionale dei componenti del gruppo di lavoro indicati nella documentazione di gara.

E’ rimandata invece a successivi atti l’approvazione definitiva della graduatoria del concorso. Intanto sull'istanza dello studio Popoulos, secondo quanto appreso da Firenzeviola, in attesa di risposte ufficiali sembra difficilmente ammissibile per irregolarità che riguardano la riconoscibilità degli autori degli elaborati, che non è possibile in un concorso pubblico.